Политика на заднем плане. Россия заключила миллиардные соглашения с иностранными компаниями на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум привлек не только российских бизнесменов, но и зарубежных. В этом году его посетили представители 68 стран. Катар успел подписать более 65 соглашений с Россией в различных секторах за два дня. А McDonald’s заключил контракты с пятью российскими регионами.

В этом году на ПМЭФ были участники из Латинской и Северной Америки, Японии, Китая, Италии, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Катара и других стран. На форум приехали 2000 иностранных бизнесменов и представители 68 стран.

Нефть и энергетика

На ПМЭФ присутствовали главы крупных нефтяных и энергетических компаний, таких как Total, Wintershall и Siemens Energу.

Например, главный исполнительный директор компании Total Energies Патрик Пуянне рассказал, что приехал на форум, чтобы способствовать переходу России к «чистой» энергетике и отказу от углеводородов в области нефти и газа.

Total совместно с Россией развивает проект по добыче сжиженного природного газа на Ямале. А чтобы снизить углеродный след в Арктике, компания вместе с «Новатэк» построила перевалочный пункт на Камчатке. Там они смогут менять тяжелые танкеры на более легкие.

На полях ПМЭФ «Новатэк» успели заключить еще и контракт с китайской Zhejiang Energy. По сообщениям «Коммерсанта», компании договорились о поставках до одного миллиона тонн сжиженного природного газа в Китай в год с проекта «Арктик СПГ-2» на протяжении 15 лет.

Источник фото: телеканал «360»

Это уже второе соглашение российского производителя о продаже газа с «Арктик СПГ-2» прямому потребителю в Китай. В феврале «НОВАТЭК» заключил 15-летний контракт с Shenergy Group.

Продолжая тему энергетики, стоит отметить и финский Fortum. Компания подписала подписала контракт об экспорте зеленой электроэнергии по свободным двусторонним договорам (СДД) крупным потребителям — «Новатэк» и ММК.

Финны будут генерировать энергию в ветропарках и поставлять ее потом СПГ-заводам в порту Высоцк на Балтийском море. Это поможет российскому производителю делать более экологичный продукт со сниженным углеродным следом.

В продолжении зеленой темы не стоит забывать и о французской компании Air Liquide. Она выделит 60 миллионов евро на постройку воздухоразделительной установки для Череповецкого металлургического комбината «Северстали». По сообщениям ТАСС, такая установка будет производить одну тысячу тонн кислорода в день. Запуск планируется к концу 2023 года.

Гость ПМЭФ — Катар

Официальным гостем и партнером форума в этом году стал Катар. Его делегация на ПМЭФ также считается самой большой, от страны приехало более 200 человек.

Почему именно Катар? Там сейчас активно развиваются альтернативную энергетику, вкладывают деньги в строительство и другие сектора. Самой стране такое партнерство тоже выгодно, потому что позволяет найти новые пути экспорта и выйти на связь с другими европейскими рынками.

Приезд на форум для Катара похоже действительно прошел удачно. Уже на второй день стало известно, что страна подписала более 65 соглашений с Россией в разных сферах.

«Катар — крупнейшая страна, представленная в России с точки зрения инвестиций, — порядка 15 миллиардов долларов. Мы подписали более 65 соглашений во время ПМЭФ, они касаются различных секторов — технологий, финансов, спорта, инфраструктуры, сельского хозяйства. Торговые отношения между Катаром и Россией развиваются. В 2020 году вырос наш объем торговли, несмотря на все сложности», — сказал министр торговли и промышленности Катара Али бин Ахмед аль-Кувари.

Страна также удивила посетителей форума своей выставкой. Делегация заняла площадь в две тысячи квадратных метров и на ней воссоздала обстановку арабского города. Гостей угощали кофе и финиками.

Не обошлось без стенда, посвященному будущему чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. На нем показали макеты будущих стадионов.

Другие гости и соглашения

На открытии форума также выступили канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Руанды Эдуард Нгиренте и заведующий отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Чан Туан Ань.

Несмотря на то, что на политической арене у России с Западом отношения сложные, заинтересованность в бизнесе никуда не пропадает.

«Макдоналдс»

Например, «Макдоналдс» сообщил о планах по открытию еще 82 точек быстрого обслуживая по всей России к концу 2021 года. Причем 75 ресторанов откроются в Подмосковье в ближайшие пять лет. Как передает ТАСС, компания планирует проинвестировать в нашу экономику около 10 миллиардов рублей.

На форуме «Макдоналд» подписала сделки с пятью регионами страны. Туда вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Новгородская с Калужской областями. Открытие новых точек означает больше рабочих мест, больше связей с отечественными поставщиками и развитие раздельного сбора и переработки мусора.

Москва также подписала меморандум о сотрудничестве и партнерстве с PepsiCo вместе с «Макдоналд», чтобы добиться целей устойчивого развития. Компании будут обмениваться опытом, прорабатывать совместные стратегии и задавать направление дальнейшей работы.

Источник фото: телеканал «360»

Витамины и БАДы

Американский онлайн-магазин iHerb, продающий органическую продукцию, задумался о производстве витаминов и БАДов в России. Об этом в рамках ПМЭФ «Рамблер» рассказала директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко.

Она отметила, что спрос на отечественные витамины заметно увеличился, а на интернет-площадке iHerb их пока нет.

«Сейчас гораздо больше заявок на интеграцию поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания. Это подтолкнуло нас к идее локализовать производство, возможно, используя механизм так называемого контрактного производства», — объяснила она.

На данный момент все находится в стадии переговоров.

Еще одна интернет-платформа, которая проявила заинтересованность в России, — китайская публичная компания Alibaba. Она подписала соглашение с российским экспортным центром о продвижении отечественных товаров на своих площадках.

Mastercard

На ПМЭФ много соглашений подписала платежная система Mastercard. Например, вместе с Xiaomi компания будет развивать в России платежи носимыми устройствами, разработку и внедрение цифровых сервисов на базе технологий Mastercard.

Еще одно соглашение Mastercard заключила с «Яндексом». Две компании создадут бизнес-академию для предпринимателей.

Помимо этого компания объявила о стратегическом партнерстве с «Вымпелком». Планируется совместное развитие и внедрение цифровых финансовых сервисов и технологий. Стороны также планируют сотрудничать с использованием Mobile ID.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет продвижение банковских карт партнеров сторон в рамках программы Mastercard Digital First («прежде всего цифра») c использованием технологической платформы лояльности Mastercard «Pay&Get». ПАО «ВымпелКом» стал одним из первых мобильных операторов в Европе, подтвердивших свое намерение сотрудничать с Mastercard в рамках данной программы.

Остальные соглашения

Перечислить все соглашения и заявления, случившееся на ПМЭФ, практически невозможно, но стоит обратить внимание еще на парочку.

Например, Австрия выразила надежду на то, что в скором времени ее границы откроются для российских туристов.

«Мы ведем переговоры об этом с российской стороной. Я надеюсь, что российские туристы скоро снова смогут путешествовать в Австрию», — сказал австрийский канцлер Себастьян Курц.

А посол Италии сказал, что в ближайшее время россияне узнают даты, когда смогут приехать в страну. И пока мы мечтаем о возможности поехать в Рим и попить там итальянское вино, в США и Канаде люди наслаждаются нашим кубанским. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал ТАСС, что в этом году в страны Северной Америки экспортировали около 1,9 тысяч декалитров вина. Помимо этого вино у края закупили Украина, Китай, Латвия, Эстония, Молдавия, Казахстан, Германия, Норвегия и Швейцария. В следующем году планируется экспорт кубанских вин во все страны Скандинавии.