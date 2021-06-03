Решения касательно экологии в Московской области с каждым годом выходят на новый уровень. В частности, теперь власти будут следить за тем, куда застройщики вывозят строительный мусор. Об этом на полях ПМЭФ «360» рассказал зампред правительства, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Экологические соглашения

«Много обсуждений с различными коллегами. С коллегами из Москвы мы обсудили возможность создания экомониторинга. У нас есть соглашение по созданию комплексов по переработке строительных отходов. Большой вызов, потому как этой историей комплексно никто не занимался», — рассказал Разин.

При этом он отметил, что есть определенные пробелы и на законодательному уровне. Но с помощью инвесторов, ответственного отношения к этой теме каждого из участников процесса совместно получится справиться с этой задачей.

Новая система

«В чем смысл новой системы? Сейчас мы не можем перевозить строительные отходы без электронного талона. Если мы говорим о строителях, это крупные застройщики. Теперь, если со строительной площадки мусор будет уходить куда-то, надо выписать талон из точки А в точку В», — отметил зампред правительства.

Разин рассказал, что совместно с министерствами проводится работа по разъяснениям застройщикам, как зарегистрироваться в системе, где есть легальные площадки, куда можно возить мусор. Обычным жителям или небольшим компаниям в этом случае важно заключить контракт с легальным возчиком.

«Все берет на себя легальный возчик — человеку регистрироваться в системе не надо. Ключевая задача — не собрать в одной точке, а дать вторую жизнь. Есть технологии, которые позволяют перерабатывать строительные отходы. Наша цель — минимизировать те отходы, которые невозможно повторно применить», — разъяснил министр.

Он добавил, что фокус этого года — строительные отходы. Министерство находится в стадии запуска новой системы. Сегодня перевозить строительные отходы без талона нельзя. До сентября есть отлагательный срок, в течение которого не будут штрафовать, а будут объяснять, что нужно регистрироваться, получать талон, пользоваться профессиональными возчиками.

С сентября тот, кто не услышит, кто не найдет выгоду, хотя она есть, если кто-то будет пытаться работать в «сером» поле, пытаться загрязнять окружающую среду, мусорить в лесу, на границе населенных пунктов — будет оштрафован. Сегодня штрафы за перемещение будут назначаться не инспектором, а на основании материалов фото- и видеофиксации. 800 дорожных камер будут также фиксировать факт перевозки строительных отходов без талона. Цель — сделать так, чтобы нелегально возить строительный мусор было невозможно.

«Если посмотреть повестку форума, все эти дни мы постоянно говорим об экологии. Это становится актуальным и для бизнеса, и для власти, и для людей. Это становится масштабным трендом, это говорит о том, что мы становимся более цивилизационным обществом», — сказал Разин.

Говоря о зеленых облигациях, он добавил, что часть средств отправляется на экологические программы. Также в министерстве обсуждали экономику повторного применения отходов.

На самом деле, мусор — это деньги. Деньги не в том, чтобы хоронить все на полигоне, а достать полезные фракции и направить в нужное русло. Поэтому все это крайне важно Андрей Разин.

Влияние на экологические показатели Подмосковья

«Экология — это чистый воздух, вода, отсутствие свалок. Вот основные постулаты того, что оценивает и житель, и органы власти, и различные рейтинги, когда дают оценки территориям. В этом году, к сожалению, мы радикально не пошли вперед. Во многом сейчас имеем проблемы с воздухом, во многом это связано с выбросами от автомобилей», — признался Разин.

Кроме того, индустриальные предприятия тоже вносят лепту в качество воздуха. Подмосковные власти разворачивают систему экомониторинга — это стационарные датчики, которые будут размещены в крупных городах. Качество воздуха фиксируется в режиме онлайн. Если будет превышение, дополнительные выбросы, тогда перемещаются мобильные лаборатории и ищут источники выброса. Периодически власти находят точки с незаконной деятельностью или сжиганием.

«Стационарная лаборатория у нас постоянно фиксирует данные. Мы наблюдаем с его помощью превышения, если видим, это для нас красная лампочка. Рядом с оживленной дорогой всегда есть превышение, если видим скачок, значит произошло что-то экстраординарное. Тогда уже включается мобильная лаборатория, которая ищет источники», — объяснил Разин.

Тогда фиксируется факт нарушения, выписывается предписание. Но для властей цель — не штраф, а заставить работать в правильном формате. Министр привел в пример цементный завод в Коломне, где уже есть успехи в этом плане.

«Нужно заниматься разумным потреблением, отказаться от пластика, перейти на повторно применяемую тару, снизить нагрузку через мусор», — посоветовал Разин.

Зампред правительства также озвучил и вторую важную задачу — начать разделять мусор. Разин призвал жителей бережно относиться к природе.