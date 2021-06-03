Вопросы экологии в России обсудили в рамках ПМЭФ

К 2030 году в России планируют отправлять на сортировку 100% отходов, а объем захоронения ТБО — сократить вдвое. За изменение ситуации в обращении с отходами выступают почти половина жителей РФ.

Задачи экологической сферы обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заметил, что отношение людей к сбору мусора стало другим.

«Мы видим, что огромный процент наших граждан — около 47% — активно выступают за изменение ситуации с обращениями с отходами. И здесь нельзя говорить, что потребность только в отношении отходов. Действительно большинство граждан озабочены, особенно молодое поколение, теми отходами, которые мы вроде бы не видим, но которые в нашей окружающей среде присутствуют», — подчеркнул он.

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко пояснила, что помощь со стороны государства для мотивации заниматься работой с отходами нужна как представителям бизнеса, так и простым россиянам.

«Финансовая помощь со стороны государства и необходимые экономические стимулы для того, чтобы с этими отходами работать. Причем не только для бизнеса, но и для граждан», — сказала она.

Главными производителями отходов считаются предприятия. За последние 10 лет в России увеличили производство упаковки минимум в пять раз. Для правильной сортировки и отправки подобного мусора на переработку необходима единая система, которую собираются создать до конца 2021 года. Она позволит в цифровом формате следить за тем, кто, сколько произвел отходов, куда их отправил и как отсортировал. Это поможет контролировать работу предприятий, наказывать безответственных и поощрять тех, кто относится к экологии бережно.

В вопросе переработки мусора главное — сохранить принцип замкнутого цикла. Отходы не разлагаются в земле десятилетиями.