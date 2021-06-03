Первый день ПМЭФ-2021. Подмосковье представило народные промыслы, а Катар рассказал о ЧМ-2022 по футболу

Стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это одно из немногих крупных событий, проходящих в мире во время пандемии. В первый день на форуме успели засветиться музыкант Сергей Шнуров и блогер Даня Милохин. Подмосковье представило народные промыслы, Катар рассказал о подготовке к ЧМ, а делегация из Заполярья привезла живого краба-предсказателя. Подробности — в материале «360».

Новая группа Шнурова, Милохин и Собчак

Музыкант и медиаменеджер Сергей Шнуров представил обновленный, женский вариант «Ленинграда». Солистка группы «Зоя» 25-летняя Ксения Руденко, по его словам, совершенно случайно оказалась с ним в студии. Что и определило ее дальнейшую карьеру.

С остальными участниками проекта Шнуров работает больше года. Вечером «Зоя» выступила перед участниками форума, которые собрались на Крестовском острове.

Компанию «Зое» составили музыканты Richter Trio и певица Zivert.

«Я творец своих продуктов, это мой художественный жест, я как экспрессионист беру краску и бросаю на холст и называю это „Зоя“», — говорил Шунров на форуме. Его слова привели «Невские новости».

Блогер Даня Милохин поучаствовал в дискуссии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?».

В конце обсуждения он решил научить предпринимателей записывать видео для TikTok. Для этого Милохин предложил им лечь на пол и закинуть ноги на стул. К интерактиву присоединилась Ксения Собчак, которая до этого участвовала в сессии об арт-столицах.

Собчак, прибыв на форум, первым делом пошла в буфет, где ее возмутил обед за 3800 рублей.

«С рыла как с куста», — написала телеведущая в Telegram.

Презентация Mercedes

На международном экономическом форуме автоконцерн представил свой первый электрический седан EQS класса люкс, а также новый Mercedes-Maybach S-класса.

Ранее компания говорила о планах в ближайшие два года выпустить электрокар E-класса и два новых электрокроссовера. Линейка электромобилей будет доступна в Европе, США и Китае.

Заявленный максимальный пробег EQS на одной зарядке составляет 770 километров, что выше, чем у Model S компании Tesla.

По мнению аналитика инвесткомпании Bernstein Арндта Эллингхорста, Mercedes EQS будет стоить от 80 тысяч до 150 тысяч евро (7,2-13,4 миллиона рублей) в зависимости от комплектации.

Подмосковье показало ремесла

На стенде региона разместилась экспозиция народных промыслов. Она приурочена к старту нового сезона губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

В экспозиции представлены сервизы из Вербилок, а также дулевский, кузнецовский, гжельский фарфор, жостовские подносы, павловопосадские платки, лаковые миниатюры из Федоскино, хотьковская резьба по кости, клинские стеклянные елочные игрушки.

Посетителям показали карту инвестиций в подмосковные предприятия. На ней есть инвесторы со всего мира, включая Германию, Францию, США, Бразилию, Японию, Мексику и Сингапур.

Также на подмосковном стенде показали работу центра управления регионом (ЦУР). ЦУР включает шесть блоков: ЖКХ, транспорт, здравоохранение, образование, экология и бизнес. В центре анализируют обращения жителей, поступившие на горячую линию губернатора, в муниципалитеты, министерства, а также через отраслевые системы, портал «Добродел» или соцсети.

На форуме делегация Московской области планирует подписать более 40 соглашений. В результате в регионе должны появиться около 55 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции составят 240 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В следующие дни Московская область представит лучшие фермерские продукты от участников конкурса «Вкусы России». На форуме можно будет попробовать егорьевский мед, посадскую коврижку, зарайские копчености, множество сыров и лимонад из Черноголовки.

Катар и подготовка к ЧМ

На ПМЭФ-2021 обсудили подготовку Катара к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в этой стране в ноябре–декабре 2022 года.

На сессии «Спорт — катализатор макроэкономических и социальных изменений» представительница комитета по проведению ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими заявила, что подготовка к турниру завершена на 95%, а городская и спортивная инфраструктура «фактически готовы».

На форуме Суверенный фонд Катара (QIA) подписал соглашение с ВТБ о покупке 25% проекта «Западный скоростной диаметр». Это скоростная платная трасса внутри Петербурга. Ее построили в рамках государственно-частного партнерства. До 2042 года эксплуатировать автодорогу будет компания «Магистраль северной столицы». В ней Катар и решил купить долю. Сделку закроют во втором полугодии 2021 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Краб-предсказатель

Из Мурманска на Петербургский экономический форум привезли краба, который, как утверждают, умеет предсказывать скорое поступление инвестиций.

Камчатского краба успешно разводят в Мурманской области с прошлого века. Изначально эти ракообразные обитали на Дальнем Востоке. Сейчас их вылавливают в Баренцевом море.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня.