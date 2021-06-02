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    02 июня 2021, 23:20

    От самовара до робота-беспилотника. Необычные стенды на ПМЭФ

    Алена Собкалова, Елена Кононова

    Международный экономический форум в Санкт-Петербурге как всегда собрал представителей разных отраслей со всего мира. Стенды участников удивляют самоварами, роботами, детальными макетами и яркими презентациями. Чьи же павильоны привлекли больше всего внимания?

    Самовар XXI века

    На стенде Тульской области, естественно, встречает самовар. Но самовар не простой, а интерактивный. Вместо чая из него на вас польется самая интересная и актуальная информация о Туле. Но и без горячего чая гостей не оставили.

    На стенде всех встречают девушки в платьях прямиком из 60-х. Стилист Кира Матвеева, впервые увидев макет стенда, подумала, что оказалась в космосе. Абстракции, созвездия на экранах. Она вспомнила 60-е — ведь именно тогда люди начали освоение космоса. И именно в 60-е любимицей публики была актриса Катрин Денев. Вот такой полет фантазии привел к оформлению стенда и костюмов его участниц.

    От самовара до робота-беспилотника. Необычные стенды на ПМЭФ | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Наверное, одно из самых ярких и интересных и то, что уже запущено, — это музейный портал. Там очень красиво. Действительно передается старинная атмосфера. Можно посетить музей тульского пряника, музей советской игрушки, музей самовара. Можно приехать с детьми, и непосредственно рядом находится отреставрированный тульский Кремль и набережная», — с гордостью о родном городе рассказала Кира Матвеева, стилист-продюсер.

    Стенд с восточным колоритом

    Гостей павильона Катара встречают угощениями. Финики с орехами пусть и не отражают всего колорита арабской страны, но погрузиться в атмосферу и почувствовать гостеприимство помогают. Стенд оформлен в красных и золотых тонах, во всем чувствуется роскошь. Неудивительно, ведь Катар — один из мировых лидеров по ВВП на душу населения. Одна из задач иностранной делегации — привлечь внимание и капиталы российских инвесторов к своим проектам.

    От самовара до робота-беспилотника. Необычные стенды на ПМЭФ | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В 2022 году чемпионат мира по футболу впервые пройдет на ближнем востоке. На стенде Катара у гостей есть шанс заглянуть в будущее, посмотреть на спортивную инфраструктуру.

    Современное искусство от Ростеха

    Платформа Ростеха приковывает взгляд. Пройти мимо невозможно, потому что компания на своем стенде организовала выставку современного искусства, посвященную переработке мусора.

    От самовара до робота-беспилотника. Необычные стенды на ПМЭФ | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    В павильоне воплощена идея циклической экономики, основа которой — широкое использование возобновляемых ресурсов и безотходное производство. Художественные инсталляции показывают, что переработка отходов может стать ключевым элементом экономики и культуры. Стенд занимает 770 квадратных метров.

    Подмосковные сувениры и цифровизация

    Не пройти и мимо стенда Подмосковья. В этом году он посвящен цифровизации и IT-технологиям. Главное место на медиафасаде — концепция Цифрового управления регионов. В реальном времени любой желающий может увидеть как в ЦУР принимают обращения жителей. На стенде не только экраны, гаджеты и «цифра», но и гжель, жостовская роспись, дулевский фарфор, богородская игрушка. Эти символы у гостей из других стран пользуются не меньшим интересом, чем современные технологии. Каждый стенд старается завлечь к себе не только посетителей форума, но и туристов.