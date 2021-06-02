От самовара до робота-беспилотника. Необычные стенды на ПМЭФ

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге как всегда собрал представителей разных отраслей со всего мира. Стенды участников удивляют самоварами, роботами, детальными макетами и яркими презентациями. Чьи же павильоны привлекли больше всего внимания?

Самовар XXI века

На стенде Тульской области, естественно, встречает самовар. Но самовар не простой, а интерактивный. Вместо чая из него на вас польется самая интересная и актуальная информация о Туле. Но и без горячего чая гостей не оставили.

На стенде всех встречают девушки в платьях прямиком из 60-х. Стилист Кира Матвеева, впервые увидев макет стенда, подумала, что оказалась в космосе. Абстракции, созвездия на экранах. Она вспомнила 60-е — ведь именно тогда люди начали освоение космоса. И именно в 60-е любимицей публики была актриса Катрин Денев. Вот такой полет фантазии привел к оформлению стенда и костюмов его участниц.

Источник фото: телеканал «360»

«Наверное, одно из самых ярких и интересных и то, что уже запущено, — это музейный портал. Там очень красиво. Действительно передается старинная атмосфера. Можно посетить музей тульского пряника, музей советской игрушки, музей самовара. Можно приехать с детьми, и непосредственно рядом находится отреставрированный тульский Кремль и набережная», — с гордостью о родном городе рассказала Кира Матвеева, стилист-продюсер.

Стенд с восточным колоритом

Гостей павильона Катара встречают угощениями. Финики с орехами пусть и не отражают всего колорита арабской страны, но погрузиться в атмосферу и почувствовать гостеприимство помогают. Стенд оформлен в красных и золотых тонах, во всем чувствуется роскошь. Неудивительно, ведь Катар — один из мировых лидеров по ВВП на душу населения. Одна из задач иностранной делегации — привлечь внимание и капиталы российских инвесторов к своим проектам.

Источник фото: телеканал «360»

В 2022 году чемпионат мира по футболу впервые пройдет на ближнем востоке. На стенде Катара у гостей есть шанс заглянуть в будущее, посмотреть на спортивную инфраструктуру.

Современное искусство от Ростеха

Платформа Ростеха приковывает взгляд. Пройти мимо невозможно, потому что компания на своем стенде организовала выставку современного искусства, посвященную переработке мусора.

Источник фото: телеканал «360»

В павильоне воплощена идея циклической экономики, основа которой — широкое использование возобновляемых ресурсов и безотходное производство. Художественные инсталляции показывают, что переработка отходов может стать ключевым элементом экономики и культуры. Стенд занимает 770 квадратных метров.

Подмосковные сувениры и цифровизация

Не пройти и мимо стенда Подмосковья. В этом году он посвящен цифровизации и IT-технологиям. Главное место на медиафасаде — концепция Цифрового управления регионов. В реальном времени любой желающий может увидеть как в ЦУР принимают обращения жителей. На стенде не только экраны, гаджеты и «цифра», но и гжель, жостовская роспись, дулевский фарфор, богородская игрушка. Эти символы у гостей из других стран пользуются не меньшим интересом, чем современные технологии. Каждый стенд старается завлечь к себе не только посетителей форума, но и туристов.