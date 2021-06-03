Власти Австрии вслед за Германией поддержали завершение строительства «Северного потока — 2». Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что отказ США от санкций в отношении российского трубопровода может только радовать.

«Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте „Северный поток — 2“. Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать „Северный поток — 2“, потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — заявил Курц ТАСС.

Канцлер Австрии подчеркнул, что «Северный поток — 2» обеспечит энергетическую безопасность Европы.

Себастьян Курц выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на пленарном заседании 4 июня по видеосвязи. Он отметил, что его участие на форуме показывает интерес австрийской экономики к России. Благодаря ПМЭФ он сможет поддержать диалог с российским руководством.

Также в Санкт-Петербурге выступит по видеосвязи эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Президент Владимир Путин будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании.