Катар показал макеты футбольных стадионов для ЧМ-2022

Площадка Катара стала одной из самых больших и, возможно, самой дорогой на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Страна показала все стадионы, которая подготовила к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщили корреспонденты «360».

Один стадион построен из переработанных материалов. Он состоит из контейнеров. Концепция заключается в том, что его можно разобрать и перевести в другое место и снова собрать с нуля.

На стадионах «Лусаил» и «Рас Абул» будут проходить финал и полуфинал. Один из них способен вместить 80 тысяч человек. Второй стадион пока в процессе строительства.

Еще один стадион «Аль Джануб» символизирует перевернутую лодку, в которой моряки добывали жемчуг. Он находится в пешей доступности от моря. В целом между всеми стадионами примерно 45 минут езды на транспорте. Власти планируют около 25% автобусов переформатировать под электробусы.

В стадионе «Аль Байт», который вмещает 60 тысяч зрителей, пройдет открытие чемпионата. Он построен в форме маджлиса, что является прямой отсылкой к культуре Катара.

Еще один эффектный стадион — «Эдьюкешн Сити». Его покрытие — отсылка к алмазам. В зависимости от дневного света меняется цвет покрытия крыши. После ЧМ верхняя часть стадиона снимется, дальше это будет центр образования, в котором появятся семинарные комнаты, библиотеки.

Стадион «Аль Тумама» выполнен в форме части мужского катарского традиционного головного убора Игаль. Все стадионы уже протестированы футбольными мероприятиями, кроме двух, которые строятся. Также Катар планирует сократить объем потребления технической воды на 40%.