Около 75 ресторанов «Макдоналдс» откроют в Подмосковье. Это 6 тысяч рабочих мест

В течение пяти лет в Подмосковье откроют около 75 ресторанов «Макдоналдс». Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании в России Марк Карена.

«Сейчас в Подмосковье у нас 133 ресторана. Мы даем работу 10 тысячам человек. Мы собираемся расти дальше в регионе. Только что мы подписали соглашение с губернатором Андреем Воробьевым о том, что мы в ближайшие пять лет собираемся открыть около 75 новых ресторанов», — рассказал Карена.

Это означает, что появятся дополнительно около шести тысяч рабочих мест. Глава компании отметил, что с точки зрения значимости региона в Подмосковье сосредоточено самое большое количество поставщиков сельскохозяйственной продукции.

«Около трети всей продукции и упаковки, которая используется в ресторанах в России, поставляется предприятиями Московской области. Здесь самый высокий процент локализации поставщиков», — добавил Карена.

Он также обратил внимание на динамику развития региона, в котором «Макдоналдс» увидел возможность для открытия новых ресторанов.

Компания «Макдоналдс» является ведущей сетью общественного питания. В России она насчитывает более 790 предприятий в 60 регионах. На предприятиях сети заняты более 60 тысяч человек. Продукция подмосковных поставщиков, в том числе мясные полуфабрикаты, сыр, молочные смеси для мороженого, бумажная упаковка уходит во все российские предприятия «Макдоналдс».

Также компания в развивает в Подмосковье сотрудничество в области раздельного сбора отходов и их переработки. Специалисты проводят экологические уроки для школьников и пропагандируют экокультуру среди молодежи области.