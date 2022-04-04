Подводные камни туризма. Поездки в Европу для россиян могут стать рискованными

Норвегия возобновила выдачу россиянам нетуристических виз и планирует в мае рассматривать заявки на поездки с туристическими целями. Франция и Италия ранее открылись для путешественников из России, но отправиться в эти страны будет непросто. Прямое авиасообщение между странами остановлено, требования для получения виз ужесточились, а в самой Европе к россиянам негативное отношение.

Посольство Норвегии в Москве с апреля возобновило выдачу нетуристических виз. Россияне могут подавать заявки на посещение родственников и друзей, обучение и деловые поездки, а также на участие в культурных и спортивных мероприятиях. Посольство планирует возобновить прием заявлений на туристические визы в мае.

Россияне могут подать заявления на оформление виз в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани.

Франция с 1 апреля возобновила выдачу виз всех категорий для россиян. Сертификат о вакцинации при подаче против коронавируса больше не требуется. С 1 марта визовый центр Италии VMS Italy начал принимать документы на поездки в туристических целях.

Чехия, Латвия, Литва и Эстония пошли по другому пути. Они полностью прекратили выдавать визы россиянам. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европе прекратить выдачу шенгенских виз и оставить только гуманитарные.

Подводные камни путешествий

Несмотря на возобновление приема заявлений на визы, попасть россиянину в европейские страны непросто. Согласно французскому перечню, Россия все еще относится к странам с высокими эпидемическими рисками. Чтобы въехать в страну, путешественникам нужно будет предъявить сертификат о прививке признанной в ЕС вакциной или предоставить веское основание для въезда, писало РИА «Новости».

Напрямую въехать во Францию, Италию и Норвегию тоже не получится. Для этого придется делать стыковки в Белграде, Стамбуле или Катаре. При этом за рубежом у россиян не будут работать карты Mastercard и Visa.

Россиянам будет непросто получить визы в открывшиеся для них страны. Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь рассказала «360», что теперь консульства при приеме на визу принимают не забронированные, а оплаченные номера в гостиницах и оплаченные авиабилеты.

Туристу надо иметь билет на руках, и это непросто. Билетов напрямую нет, можно только купить через третью страну. Но с этим тоже сложно, так как они невозвратные либо их нереально купить Наталия Ансталь.

Оформить визу для тура тоже нельзя. Если раньше агентства могли без присутствия клиента получить разрешение, то теперь они сталкиваются с отказами.

Ко всем сложностям добавляется еще отрицательное отношение к россиянам в Европе. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин не рекомендует россиянам сейчас ездить в европейские страны. Он напомнил, что относительно недавно из Евросоюза завершили вывозить туристов из-за отмены авиасообщения, поэтому решиться на поездку можно в исключительных случаях.

«Каждый сам принимает решения, у кого-то могут быть особые показания, например медицинские <…>. Наши представительства за рубежом сокращаются, а значит, будут сложности в оказании поддержки и помощи. Надо иметь очень веские причины, чтобы отправляться в страны, где риски высоки», — рассказал Барзыкин.

Туризм во время санкций

Франция, Норвегия и Италия поддержали антироссийские санкции и попали в список недружественных России государств. Несмотря на это, они решили вновь запустить выдачу туристических виз. По мнению Барзыкина, страны надеются на возобновление авиасообщения с Россией, но неизвестно, начнут ли самолеты вновь летать.

«Они еще рассчитывают, что какое-то количество будет приезжать через третьи страны. Но делать это надо очень аккуратно», — добавил Барзыкин.

Из-за отсутствия туристов из России мировая туриндустрия может потерять около семи миллиардов долларов. По данным Euromonitor International, исключение обеспеченных российских туристов не подорвет отрасль, но нанесет ей серьезный ущерб, писал «Интерфакс».

Владимир Путин также подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощенной выдаче виз с ЕС, Норвегией, Данией, Швейцарией, Лихтенштейном и Исландией. По мнению Барзыкина, решение не вызовет ответных мер со стороны ЕС и других государств. Он напомнил, что из-за пандемии для россиян и так был ограничен въезд.