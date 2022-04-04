Норвежское посольство в Москве намерено в мае возобновить выдачу россиянам турвиз

Посольство Норвегии в Москве планирует возобновить с мая этого года прием заявлений от россиян на туристические визы. Об этом сообщил RT.

«Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — отмечается в сообщении.

С 4 апреля граждане РФ могут подавать с заявления на оформление всех видов разрешений на проживание в Норвегии. Также будут приниматься заявления на получение шенгенских виз для посещения друзей и родственников, обучения, деловых и официальных визитов, участия в спортивных и культурных мероприятиях.