Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, российских компаний и граждан. Распоряжение об этом подписано, сообщили на сайте кабмина.

В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Президент России Владимир Путин 5 марта поручил правительству РФ в течение двух дней составить список стран, которые ввели против страны, ее компаний, организаций и физических лиц санкции. Согласно указу президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

В «Газете.ru» напомнили, что в конце февраля США и Евросоюз ввели ограничения против российских властей, в частности в отношении президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также российских компаний. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и против некоторых оборонных предприятий.