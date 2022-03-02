Италия снова начала выдавать туристические визы россиянам

Италия с 1 марта возобновила выдачу россиянам туристических и других видов виз. Документы для их получения можно подать по предварительной записи.

В визовом центре Италии в России VMS Italy заявили, что въезд в страну возможен с анкетой о местонахождении пассажира (Passenger Locator Form, PLF), ПЦР- тестом или экспресс-тестом на коронавирус, написал «Интерфакс».

Документы для возобновления туристических виз, которые закончились в период с 1 января 2020 года, и до сих пор будут принимать у заявителей при наличии соответствующих оснований вплоть до особых распоряжений Генконсульства Италии. В праздничные дни 7 и 8 марта визовый центр работать не будет.

Италия, как и другие страны Евросоюза, закрыла свое небо для российских самолетов, а Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для Италии. Таким образом, вариант улететь в эту страну прямым рейсом исключен, но въехать на итальянскую территорию можно с пересадкой в Стамбуле.

Ранее Ростуризм призвал россиян не ездить в страны, которые ввели санкции против РФ, из-за сложностей с возвращением.