Россия ответит недружественным странам ограничением виз

Россия ввела ответные меры визового характера в отношении недружественных стран. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

РФ приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, Норвегией, Данией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией. Министерству иностранных дел России поручено направить уведомления в диппредставительства ЕС и указанных стран.

Путин подписал документ «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза».

О том, что Россия готовит такой документ, стало известно 28 марта. Еще одним ответом на экономическую войну Запада против России стал переход на прием оплаты газа в рублях от недружественных стран с 1 апреля.

В начале марта российское правительство утвердило перечень недружественных государств и территорий, которые ввели санкции против России, ее компаний и граждан. В список вошли все государства Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Андорра, Албания, США, Канада, Исландия и другие государства.