Франция возобновит выдачу виз российским туристам с 1 апреля

Россияне с 1 апреля смогут подать документы на получение туристической визы во Францию. Об этом говорится в сообщении Генерального консульства страны в Москве.

В ведомстве отметили, что возобновление выдачи туристических виз россиянам связано с ослаблением ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.

Отдельно в Генконсульстве отметили, что российским туристам не нужно подтверждать наличие выданной ранее визы во Францию и предоставлять сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Подать заявление можно по предварительной записи в одном из 18 визовых центров, которые работают в России.