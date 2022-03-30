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    30 марта 2022, 15:17

    Франция возобновит выдачу виз российским туристам с 1 апреля

    Генконсульство Франции: выдача туристических виз россиянам возобновится с 1 апреля

    Анатолий Минкин

    Россияне с 1 апреля смогут подать документы на получение туристической визы во Францию. Об этом говорится в сообщении Генерального консульства страны в Москве.

    Франция возобновит выдачу виз российским туристам с 1 апреля

    В ведомстве отметили, что возобновление выдачи туристических виз россиянам связано с ослаблением ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    «Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.

    Отдельно в Генконсульстве отметили, что российским туристам не нужно подтверждать наличие выданной ранее визы во Францию и предоставлять сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.

    Подать заявление можно по предварительной записи в одном из 18 визовых центров, которые работают в России.