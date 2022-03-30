30 марта 2022, 15:17
Франция возобновит выдачу виз российским туристам с 1 апреля
Генконсульство Франции: выдача туристических виз россиянам возобновится с 1 апреля
Россияне с 1 апреля смогут подать документы на получение туристической визы во Францию. Об этом говорится в сообщении Генерального консульства страны в Москве.
В ведомстве отметили, что возобновление выдачи туристических виз россиянам связано с ослаблением ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — говорится в сообщении.
Отдельно в Генконсульстве отметили, что российским туристам не нужно подтверждать наличие выданной ранее визы во Францию и предоставлять сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Подать заявление можно по предварительной записи в одном из 18 визовых центров, которые работают в России.