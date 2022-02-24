Россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы. Как быть тем, кто уже в Европе?

Евросоюз может прекратить выдавать визы россиянам. Чехия и Латвия уже заявили, что не будут выдавать документы, а власти Польши высказывались за запрет на въезд в страну для граждан России. На российских туристов за рубежом решение ЕС повлиять не должно, но получить визу точно станет значительно сложнее.

Россияне нон грата

Вечером 24 февраля Евросоюз проведет экстренный саммит, где примет решение об обнулении виз россиянам. Ранее госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Бельгии Самми Махди просил рассмотреть запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. По его словам, в ЕС нежелательны не только туристы, но и студенты, а также те, кто путешествует по работе. Исключением остаются только гуманитарные визы.

Чехия уже приостановила выдачу виз россиянам, за исключением гуманитарных случаев. По словам премьер-министра страны Петра Фиала, кабинет министров отозвал разрешение на деятельность генконсульства РФ в Карловых Варах и в Брно. Сотрудники ведомств вернутся в Россию. Одновременно с этим генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге временно прекратят работу.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна тоже прекратит выдавать визы россиянам. После этого посла Латвии в России отозвали для консультаций.

Президент Польши Анджей Дуда также поддержал запрет на въезд россиян в страну. Политик отметил, что высказывается за санкции с сожалением, так как уверен, что «обычные жители большого российского государства хотят жить в спокойствии, не хотят сражаться, хотят строить свое будущее, рассматриваться в качестве хороших и честных людей, как просто граждане мира».

Аннуляция виз

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь рассказала «360», что сейчас в Европе мало российских туристов — это связано с ковидными ограничениями, из-за которых попасть в большинство стран Шенгенской зоны из России нельзя.

В основном в Европе сейчас находятся те, кто получил визу по учебе или работе. По словам Ансталь, для них ЕС может ввести особые условия. Простых туристов могут ждать тяжелые последствия.

Возможно, туристов будут возвращать и будет произведена аннуляция визы. Скорее всего, как говорят на нашем туристическом рынке, визы будут выдаваться, но требования будут более сложные Наталия Ансталь.

По мнению специалиста, аннулировать могут и те визы, которые россияне получили недавно, даже если еще не успели ими воспользоваться.

Шансы остаются

Однако юрист по туризму Эдуард Шалоносов объяснил «360», что решение ЕС не сыграет существенной роли для тех, кто уже находится за рубежом. Он напомнил, что по закону человек имеет право легально находиться в стране до окончания визы или же до максимального предела, который обозначен в документе. То есть как-либо аннулировать визу, пока человек не вернулся в Россию, не получится.

Шалоносов также отметил, что вида на жительство в Европе по работе или учебе санкции не коснутся. Но трудностей с получением новых виз все же не избежать. По мнению эксперта, основные изменения коснутся требований к документам и срокам их оформления.

«Чаще могут задерживать и продлевать до бесконечности рассмотрение заявления», — сказал Шалоносов.

При этом, отметил эксперт, предугадать, как именно поведут себя консульства, сложно, потому что зачастую их действия нелогичны. В пример он привел ситуацию с беспорядками в Казахстане, после которых США стали быстрее выдавать визы.