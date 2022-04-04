Премьер Польши предложил оставить для россиян только гуманитарные визы

Европа должна прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова опубликовало РИА «Новости».

Моравецкий заявил, что можно оставить только гуманитарные визы для тех, кто хочет навсегда покинуть РФ.

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных», — заявил он.

Западные страны уже ввели ряд санкций в отношении экономики РФ. Также меры коснулись ряда российских политических и экономических деятелей. По заявлениям Запада, санкции являются ответным шагом на спецоперацию.

РФ начала кампанию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Минобороны заявляло, что ее целью является защита русскоговорящего населения региона, а также отстаивание интересов РФ и Донбасса. Ряд западных стран осудил действия российских властей и выразил несогласие с причинами и целями спецоперации.