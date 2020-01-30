Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал интервью Ираде Зейналовой. Говорили о самом важном для жителей Подмосковья — поддержке семей, чистой воде, новых домах, прибавкам к пенсиям. Будет ли в области своя реновация? Откуда возьмут деньги на материнский капитал? Что делать с пробками? Узнаете из интервью.

Обманутые дольщики

— Президент в послании много говорил про обманутых дольщиков. Несколько лет назад эта проблема стояла невероятно остро. Накрывались стройка за стройкой, из-за этого даже переделали способ кредитования. Что, в Подмосковье нет обманутых дольщиков?

— Они есть, их больше всего в стране. Но в прошлом году выдали 19,5 тысячи ключей — поставили рекорд всех времен. А в этом году выдадим 15,5 тысячи ключей. Вы представляете, какое количество людей ждут жилье с 2012–2013 годов? Именно тогда должны были быть сданы дома.

Мы столкнулись с тем, что государство вынуждено тратить огромные деньги, чтобы решать проблемы дольщиков. Но даже тогда, когда я предоставляю вам квартиру, которую вы должны были получить в 2012 или 2014 году, у вас возникает следующий вопрос: «Где социальная инфраструктура? Детский сад, школа, поликлиника?». А это еще дополнительные затраты, которые мы несем, достраивая за тех нерадивых строителей. Раньше вот этот строитель мог взять, привлечь деньги на котловане. Собрать их в мешок и исчезнуть.

И, к сожалению, Московская область строила и строит больше всех. Мы в 2019 году построили восемь миллионов метров квадратных метров жилья, 50% из них это ИЖС (индивидуальное жилищное строительство- прим. ред.), А 50% — многоквартирные дома. И вот такая проблема нам досталась.

Сегодня ситуация изменилась, и больше обманутых дольщиков мы не допустим. 86 миллиардов рублей мы направили уже, чтобы предоставить квартиры людям Андрей Воробьев.

Вообще, дефицит социальной инфраструктуры — отличительная черта подмосковных больших городов. Почему? Потому что за последние восемь лет количество школьников выросло на 247 тысяч. А дошколят от трех до семи лет на 135-140 тысяч.

Это плюсом приехало в Подмосковье, и мы должны им предоставить всю инфраструктуру. Мы строим школы, строим детские сады, но в больших городах их действительно не хватает. Поэтому в прошлом году мы заложили целых 50 школ единовременно. Мы их сейчас строим для того, чтобы 1 сентября и 1 января их открыть.

Будет ли в Московской области реновация

— Когда ваш коллега Собянин затеял реновацию… Слово «истерика» не описывает то, что происходило в Москве. И сейчас вдруг один из вице-премьеров говорит: «А давайте сделаем реновацию в масштабах страны». И ведь, наверно, Подмосковья это коснется в первую очередь. Вы готовы?

— Любой глава субъекта перво-наперво скажет: «Помогите мне решить проблему ветхого и аварийного фонда». Очень часто — это не пятиэтажки, это двух-трех этажные бараки из силикатного кирпича и так далее. Есть ли в Московской области ветхое и аварийное жилье? Да. И мы его расселяем, это большие деньги. Эта программа бесконечно и бесконечно идет, хочется поскорее уже предоставить горячую воду, комфортабельную ванную, туалет вместо этого бесстыжего барака, но это колоссальный ресурс. Нужно понимать, что в Москве это возможно за счет уплотнения застройки того или иного микрорайона и, конечно, возможностей.

Мы тоже стараемся там, где эта экономическая модель проходит, сносить старые, безнадежно устаревшие пятиэтажки и на этом месте построить новый современный дом. Мы тоже хотели бы в этом участвовать и радовать жителей. Но очевидно, что на это нужно будет направить большие ресурсы. Поэтому я думаю, что реновация прежде всего коснется больших городов с высокой плотностью. Может быть, Санкт-Петербург, может быть Екатеринбург. Именно реновация. А вот расселение аварийного и ветхого фонда касается любого города, любого субъекта нашей страны.

Источник фото: телеканал «360»

«Цифра» против коррупции

— Я думаю, у вас сейчас отхватывают главы муниципалитетов, которые садятся в тюрьму один за другим. Как с этим бороться?

— Ирада, я все-таки встал бы на защиту. Абсолютное большинство глав стараются и работают добросовестно. Это сложная работа — ходить по земле. Опять же, я не хочу за всех, что называется, гарантировать. Да, к сожалению, были возбуждены уголовные дела и ведутся расследования по ряду муниципалитетов. Это наша боль, это наши переживания.

— Что делать?

— Делать только прозрачные и понятные механизмы торгов, выдачи распоряжений. Чтобы нигде на среднем уровне не прилипала копейка, чтобы все делалось в этом самом автоматическом режиме.

Поэтому мы часто и много говорим о цифровизации и Центре управлении регионом. Там очень многие процессы происходят уже практически без участия чиновников на авансцене. Он есть, он принимает решение, но его невозможно подкупить. Так же как и торги, которые мы проводим, это аукционы. Например, ты выиграла контракт, но проблема в том, когда ты его исполняешь, постоянно тот или иной чиновник ставит палки в колеса, вымогая.

— Гнать надо таких чиновников.

— Гоним, выгоняем. Берем новых, молодых, красивых. И все-таки, самое главное — это разработать такую систему, которая бы практически или наверняка исключала какие-то либо нарушения и коррупциогенность.

И ключ к успеху только один — это убрать физическое общение с чиновником и сделать все процессы абсолютно прозрачными Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

— Интересная модель получается: вы исключаете чиновника как можно более полным образом. И исключаете, грубо говоря, присутствие человека — все компьютеризировано. То есть чиновник априори нейтрализован.

— Я бы не сказал, что чиновник нейтрализован. У чиновника нет возможности как-то повлиять на принятие несправедливого решения. У него есть четкий алгоритм действий, и он по нему идет. Это не позволяет, если плохое настроение, вдруг почему-то не выдать лицензию на торговлю. Вот это нужно исключить.

Доплаты матерям и пенсионерам

— Людям в области хватает денег? Что у вас с уровнем жизни?

— Кому-то хватает, кому-то мы помогаем. Что касается уровня бедности… с точки зрения процента — 7%. По мировым даже меркам это невысоко, но 500 тысяч человек живут за чертой бедности и наши усилия — помочь именно им. Две трети из 500 тысяч — это семьи с детьми. Поэтому ясли, поэтому детские сады, поэтому школы — мы должны строить, чтобы родители могли работать. А еще одна треть — это, как правило, одинокие пенсионеры. И здесь мы предусмотрели дополнительные меры льгот и поддержки наших пенсионеров.

— А вы не будете повышать пенсии? Вот Собянин в Москве повышает.

— Мы тоже повысили. С этого года, с 1 мая, мы плюс тысячу рублей добавили для тех, кто одиноко проживает в возрасте 65+.

— 65. Это неработающие пенсионеры?

— Неважно. Если ты одиноко проживающий пенсионер старше 65 лет, ты будешь получать доплату. Это все большие деньги. Как и те семьи, у которых рождаются дети. Горячее питание, о котором говорил президент. Вроде мелочь… Мы вводим досрочно. с 1 сентября. Потребуется на это четыре миллиарда рублей.

— А где возьмете?

— Из бюджета. Весь вопрос в приоритетах, мы должны думать головой. И сегодня существует запрос на предоставление такой помощи, заботы о наших первоклашках, начальной школе.

— А федеральный бюджет поможет?

— Кому-то поможет, нам — нет.

Понимаете, мы все равно максимальное количество средств направляем туда, где это прежде всего востребовано. На все денег не хватает. Маткапитал есть федеральный, маткапитал есть региональный. Те инициативы, которые президент предложил, они очень важны.

Мы дали дополнительную возможность при рождении первого ребенка, мы предоставили льготную ипотеку семье, сделав 3% скидку на проценты. То есть, если ты купила квартиру, она стоит 4-4,5 миллиона рублей. Где-то полтора миллиона рублей процентов за тебя заплатит бюджет Московской области. Потому что ты родила в Подмосковье первого ребенка. Такие инициативы мы тоже двигаем, для того, чтобы стимулировать рождаемость, для того, чтобы поддержать тех, кто завел семью. Это наш сегодня приоритет.

Пробки и МЦД

— Зрители пишут: «Когда достроите Ярославку? Когда достроите Щелковское?».

— Правильно пишут, строим. Рязанку модернизируем, Горьковку отремонтировали.

— Много еще?

— Бесконечно много, потому что мы расширили Рижское шоссе, Ярославское, Дмитровское сегодня поехало. Вместе с Москвой делаем вылетные магистрали, строим хорды. Но нужно постоянно строить. ЦКАД скоро запустим после всех этих мероприятий, связанных с переносом коммуникаций. Это мегаполис густонаселенный, и ты должен постоянно искать находить решения эффективные, чтобы избежать каких-то серьезных затрат.

— То есть у нас в перспективе, скажем так, уменьшение пробок на выезде из Москвы, правильно?

— Уменьшение пробок — это комплексная работа. В том числе активное пригородное сообщение, которое мы сегодня реализуем при поддержке президента. Вот МЦД-1 и МЦД-2, это как раз то самое решение, когда частота сообщения увеличивается кратно, потому что проложены дополнительные пути.