Идея, вдохновившая Россию. Путину показали работу подмосковного ЦУР

В Московской области уже больше года работает система, улучшающая жизни. Речь идет о Центре управления регионом (ЦУР). Его главный девиз: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». Идеей уже вдохновились другие города России и даже страны мира. Результаты работы системы наглядно показали президенту России Владимиру Путину.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. В нем трудятся больше 100 специалистов из 30 ведомств. В оперативном режиме они помогают жителям решать их проблемы.

«Для нас это как палочка-выручалочка. Эффективность работы ЦУР с прошлого года впечатляет. В разы сократились жалобы, потому что сама идея центра — это получение, обработка всех жалоб», — объяснил губернатор Андрей Воробьев.

Заявки принимают через интернет-портал «Добродел», социальные сети и с помощью горячей линии. Затем информацию делят на профильные блоки: здравоохранение, социальная защита, транспорт, экология, госуслуги, ЖКХ, строительство, безопасность, нацпроекты и СМИ.

У нас было жалоб каждый месяц 3263 на ямы. Сейчас они уменьшились в 10 раз. За год мы знаем, сколько ям на региональных и муниципальных дорогах заасфальтировали Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

ЦУР не только контролирует работу разных сфер. С его помощью находят новые пути решения тех или иных проблем. И таким образом растет качество жизни в Подмосковье.

«Мы претендуем на то, что доверие к власти растет — и на муниципальном, и на региональном уровне. Вы часто говорите о том, что мы должны быть внимательными, заботливыми. Цифровизация помогает нам делать шаги в этом направлении», — рассказал Андрей Воробьев президенту.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

В качестве примера можно привести работу региональных операторов. Если раньше на вопросы жителей реагировали в течение одного дня, то теперь все гораздо проще — система помогает не допускать возникновения проблемы.

«Приезжая на любую контейнерную площадку, оператор должен снять состояние „до“ заполненного контейнера, произвести загрузку и показать состояние „после“. Здесь нет никаких трекингов, контрольных листов. Есть только „вывезли“ и „не вывезли“. И это позволяет не допускать жалоб», — рассказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

ЦУР — в каждый дом

Жителей волнуют самые разные вопросы, например, запись детский сад или школу, вывоз мусора, ремонт дорог, уборка снега и другие. Все жалобы поступают в ЦУР круглосуточно. Эффективность налицо — 70% вопросов решают сразу. Сейчас центры работают во всех городских округах области.

«Центр управления регионом — это контроль за процессами с использованием цифровых технологий. И врач, который выписывает лекарство, понимает, что находится под контролем. Каждый региональный оператор, каждый водитель понимает, что он находится под контролем. Неважно, где он находится, из ЦУР все видно. И такие ЦУР у нас находятся в каждом муниципалитете», — отметил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов.

Открытие ЦУР в Истре. Источник фото: телеканал «360»

Подмосковный ЦУР уже вдохновил регионы России и другие страны на создание такой же системы. Например, Ульяновскую область — главы областей даже подписали соглашение о сотрудничестве. Перенять опыт хотят и коллеги из Японии.

В этом году вопросы жителей региона начнут решать еще быстрее. Дело в том, что Систему-112 объединят с ЦУР. После этого каждый сможет узнать, в каком городском округе безопасно, а где не хватает внимания власти.