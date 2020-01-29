Поедем быстрее. Какие дороги появятся в Подмосковье в 2020 году

В 2020 году в Московской области достроят четыре крупных дорожных объекта: в Химках, Истре, Красногорске и Одинцовском городском округе. Это позволит разгрузить важнейшие транспортные артерии области.

Выступая с обращением к жителям Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев объявил, что в 2020 году власти региона продолжат масштабную работу по ремонту существующих дорог и строительству новых.

Так, в 2020 году завершится реконструкция Путилковского шоссе, достроят путепровод в Дедовске. Будет введена развязка в Новой Трехгорке, что улучшит транспортную доступность для 30 тысяч человек и обеспечит дополнительный выезд на Северный обход Одинцова.

«Также введем [в 2020 году] первый этап Репинской развязки в Химках. Дорога соединит Старые и Новые Химки. Строительство этого объекта лично поддержал президент», — отметил Воробьев.

С просьбой о строительстве этой дороги к президенту обратились сотрудники НПО «Энергомаш». На встрече 12 апреля они пожаловались, что теряют много времени из-за пробок между Старыми и Новыми Химками. В тот же день губернатор дал поручение о проектировании новой развязки.

Кроме того, в 2020 году начнут строить новый мост в Воскресенске, продолжится реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах и улицы Туполева в Жуковском. Воробьев пообещал, что после завершения работ дорожная ситуация в этих городах заметно изменится.

«В этом году начнем строительство Северного обхода Лобни. Это, пожалуй, самый загруженный город сегодня. Мы слышим также большой запрос по реконструкции Щелковского шоссе. Это очень сложная тема, над которой мы работаем. Могу пообещать, что мы дальше будем убеждать, разъяснять, что модернизация этой магистрали очень важна для миллионов человек, которые живут в Подмосковье», — добавил Воробьев.

В области также продолжат реконструкцию Новорязанского шоссе — на самом загруженном участке в Люберцах — и строительство обхода поселка Октябрьский. Глава региона заверил жителей, что власти знают о большом запросе на реконструкцию Щелковского шоссе и делают все, чтобы решить этот вопрос.

В 2019 году дорожное строительство в регионе также шло активно. Были построены в том числе Западный обход Сергиева Посада, Зенинское шоссе, улица 43-й Армии в Подольске, мост в Щелкове, путепроводы в Реутове и Балашихе.

Улучшение качества дорог — один из национальных проектов, утвержденных президентом. Цель здесь — снижение пробок и аварийности, а также приведение состояния дорог к нормативам.