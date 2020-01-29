Подмосковная семья сэкономит на бесплатном питании в школах 12 тысяч в год

В России введут бесплатное горячее питание в начальных школах. Московская область исключением не станет: нововведения заработают уже с 1 сентября 2020 года. Благодаря такому новшеству подмосковные семьи смогут сэкономить 12 тысяч рублей в год.

15 января президент России Владимир Путин в своем послании сказал о необходимости обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов. В Подмосковье поручение выполнят досрочно.

«Нам президент дал более длительные сроки, но губернатор поставил задачу именно с 1 сентября 2020 года ввести во всех школах Московской области — детям с первого по четвертый классы — бесплатное питание», — рассказала первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова после обращения губернатора к жителям.

Теперь родителям не придется переживать за питание ребенка вне дома. А приятным бонусом станет то, что нововведение позволит сэкономить деньги.

«В среднем, мы с коллегами считали, семья сэкономит от 12 тысяч рублей в год на школьном питании», — добавила Забралова.

Родители школьников смогут проконтролировать качество завтраков и обедов. Такая система уже применялась в одной из школ Подмосковья. Теперь опыт применят во всех учреждениях.

Источник фото: РИА «Новости»

«Уже со следующей недели начинаем работу по мониторингу качественного питания: и в ЦУР, и через „Добродел“, и через опросы родителей. А самое главное — через ежедневное посещение родителями наших точек питания в школе. То есть родитель может прийти в столовую и продегустировать еду в ежедневном режиме», — заключила Забралова.

Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям состоялось 29 января. Глава региона затронул темы образования, экологии, строительства, культуры, спорта, медицины, социальной политики, благоустройства.