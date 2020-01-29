Названы 10 главных долгостроев Подмосковья, которые сдадут в 2020 году

Около 15 тысяч обманутых дольщиков Московской области получат ключи от своих новых квартир в 2020 году. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в обращении к жителям региона, некоторые из них ждали новоселья с 2013 года.

По словам Воробьева, проблема обманутых дольщиков стала одной из тех, которую его команда почувствовала буквально сразу. За эти годы для достройки домов власти привлекли 86 миллиардов рублей внебюджетных средств. Только в 2019-м было выдано 19 тысяч ключей, в 2020 году в новые квартиры въедут еще тысячи дольщиков.

Среди объектов, которые введут в эксплуатацию, Воробьев назвал шесть домов ЖК «Раменский». Новоселье смогут отпраздновать больше 1,2 тысячи человек, которые ждут его с 2015 года. Достроят ЖК «Купавино» в Богородском, где ключи ждут около 1,1 тысячи человек, заедут в квартиры дольщики соседнего ЖК «Ногинск».

Также из крупных долгостроев, которые введут в эксплуатацию в 2020 году, два дома в ЖК «Белая дача» в Котельниках, ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском городском округе, ЖК «Маяк» и ЖК «Рациональ» в Реутове, ЖК «Котельнические высотки», пять домов ЖК «Булатниково» в Ленинском городском округе, ЖК «Авиатор» в Химках.

«Для удобства мы создали сервисы, которые позволяют каждому человеку следить за строительством своего дома. Но мы пошли дальше — и теперь можно видеть, когда начнут строиться детсад, поликлиника или школа», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил рост посещаемости таких ресурсов. Это важно, поскольку жители становятся более защищенными, получая открытую информацию.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства будущих новоселов, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Это сделано для того, чтобы бизнесмены не смогли получить доступ к деньгам до передачи ключей.

Летом прошлого года президент Владимир Путин потребовал в ближайшие годы избавиться от такого позорного словосочетания, как «обманутые дольщики».