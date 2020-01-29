Деньги за рождение детей и прибавки к пенсии. Как Подмосковье помогает своим жителям

Московская область растет и развивается, но главными остаются в ней люди. Жителей региона становится все больше, а значит, больше тех, кому нужна поддержка. Молодым семьям здесь помогают дополнительным маткапиталом и льготной ипотекой, а пенсионеры-одиночки начнут получать прибавку. Каким еще жителям поможет Подмосковье — в материале «360».

Двойной маткапитал

В своем обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что с 2011 по 2016 год 220 тысяч семей получили за рождение второго или последующих детей сертификат на 100 тысяч рублей. Но воспользовались им меньше 30%. Теперь если у этих родителей родился еще один малыш, они смогут получить еще 100 тысяч.

Если в такой семье родился еще один малыш, мы предлагаем дать возможность без каких-либо дополнительных условий получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 — в 2021-м Андрей Воробьев.

По словам руководителя «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Московской области Александра Толмачева, после послания Путина и обращения Воробьева «хочется идти в ЗАГС, создавать семью, рожать детей, покупать квартиру».

«Действительно, эти меры [созданы], чтобы в Подмосковье оставались молодые люди, создавали семьи, продолжали здесь жить и строили новое Подмосковье», — сказал Толмачев.

Льготная ипотека для семей с детьми

С января 2018 года семьям, в которых родился второй ребенок, оформляют льготную ипотеку. В дополнение к этому в области вводят свою, региональную программу. Теперь тем, у кого с 1 января 2020 года родится первый ребенок, при покупке жилья в новостройках снизят ставку по ипотеке на 3%.

«Таким образом, если квартира стоит 4,2 миллиона рублей, то за срок выплаты кредита область поможет сэкономить 1,5 миллиона на процентах», — пояснил Воробьев.

Сейчас средняя ставка по ипотеке — около 9%, пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Для молодых родителей она будет всего 6%. Условия получения крайне простые: жить в Московской области, родить и зарегистрировать здесь своего ребенка. Вместе с федеральными программами льгота станет большим подспорьем для семей.

Это позволит снизить долг по кредитам в среднем на полтора миллиона для семьи из трех человек в квартире средней площадью 50 квадратных метров Инна Федотова.

Бесплатное питание в школах — экономно

В недавнем послании, напомнил Воробьев, президент Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием.

«Мы выполним это поручение досрочно — с 1 сентября 2020 года. Это дополнительная забота государства о наших детях», — пообещал глава региона.

Оказывается, благодаря такому нововведению ежегодно семьи в Подмосковье смогут сэкономить на детском питании 12 тысяч рублей. Об этом рассказала зампред правительства Московской области Ольга Забралова. При этом родителям не придется переживать о том, чем кормят детей вне дома.

«Уже со следующей недели начинаем работу по мониторингу качественного питания: и в ЦУР, и через „Добродел“, и через опросы родителей. А самое главное — через ежедневное посещение родителями наших точек питания в школе. То есть родитель может прийти в столовую и продегустировать еду в ежедневном режиме», — сказала Забралова

Бедным помогут работой и деньгами

В Подмосковье, напомнил Воробьев, один из самых низких уровней бедности в стране — 7,3%. Однако 500 тысяч жителей области испытывают материальные трудности. Губернатор поставил Минсоцразвития и главам региона задачу выявить такие семьи и предложить им персональную поддержку.

Это может быть не только финансовая помощь, но и помощь в трудоустройстве, повышении квалификации или получении новой специальности. Забота в широком смысле слова Андрей Воробьев.

Социальное послание Воробьева было полностью посвящено людям и сбережению народонаселения, считает ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. Число жителей региона увеличивается, растет количество новорожденных.

«Есть уверенность, что регион будет расти и развиваться. И цифры это показывают. Подмосковье приросло. Приросло малышами. Люди приезжают сюда, создают семьи», — сказала Починок.

И все это за счет того, что людей слышат, реализуют их потребности, создают открытую для населения социальную инфраструктуру.

«Я увидела конкретные результаты, где губернатор говорил: „Мы немножко сделали“, хотя объем работы и объем достигнутого намного выше, чем в других регионах», — прокомментировала она.

Выплаты одиноким пенсионерам

Пожилых жителей по-прежнему будут ждать различные льготы и выплаты: бесплатный проезд, освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора. Но в этом году некоторые из них получат прибавку к пенсии.

Особое внимание важно уделить одиноко проживающим пенсионерам, людям старше 65 лет. Им сложнее всего справляться с трудностями. Это почти 220 тысяч человек. Для таких жителей предлагаю с 1 мая 2020 года ввести ежемесячную доплату в тысячу рублей Андрей Воробьев.

Еще одна программа — «Активное долголетие» — будет работать во всех уголках Подмосковья. Это спортивные и творческие занятия, экскурсии и курсы компьютерной грамотности. По словам Воробьева, он посетил несколько таких клубов и убедился, что проект нравится жителям. Его запустили в 2019 году.

«Это забота о человеке. Более 200 тысяч одиноких людей — важная тема. Потому что в такой ситуации может оказаться каждый человек. И то, что в программе губернатора это сегодня находит отражение, очень важно. Поэтому главное, что в сегодняшнем обращении, в его центре — человек. Что отвечает тем задачам, которые поставил президент», — сказала депутат Госдумы Лидия Антонова.