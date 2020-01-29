Подмосковным семьям дадут деньги и помогут с жильем при рождении детей

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию уделил особое внимание вопросам семьи, рождаемости и материнского капитала. С 2020 родители начнут получать выплаты на первого ребенка, а суммы на второго увеличатся по всей России. Для семей Подмосковья региональные власти подготовили две дополнительные меры поддержки — о них и рассказал Андрей Воробьев.

Первая — вернуть региональный материнский капитал. Эта программа действовала в Московской области с 2011 по 2016 год — за рождение второго и следующих детей сертификаты на 100 тысяч рублей получили 220 тысяч семей. Но воспользовались ими менее 30%.

«Если в такой семье родился еще один малыш, мы предлагаем дать возможность без каких-либо дополнительных условий получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 — в 2021-м», — пояснил губернатор Подмосковья.

Вторая мера поддержки для семей Московской области — помощь с жильем. С 2018 года действует федеральная программа на ипотеку со сниженной ставкой на особых условиях. Ей могут воспользоваться семьи, в которых родился второй ребенок.

«Предлагаю ввести региональную поддержку для семей, у которых родился первый ребенок. Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках», — пояснил Воробьев.

Он отметил, что это позволит купить квартиру более выгодно. К примеру, если семья возьмет в ипотеку квартиру за 4,2 миллиона рублей по сниженной ставке, она сэкономит примерно 1,5 миллиона на процентах.

Губернатор Московской области обращается к жителям региона ежегодно. За восемь лет это стало постоянной традицией. Каждый раз глава Подмосковья подводит итоги ушедшего года и рассказывает о целях и планах, которые нужно воплотить в нынешнем. В 2020 году Андрей Воробьев выступает в Доме правительства Московской области 29 января.