Паль под подозрением. Нападение на хоккеиста Антипова может довести до 2 лет тюрьмы

Актера Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Пострадавший находится в больнице с травмами головы и лица, а его предполагаемых обидчиков отпустили под подписку. «360» рассказывает, что известно о нападении и каким может быть наказание.

Еще в воскресенье, 25 апреля, в СМИ появилась информация о том, что актер Александр Паль может быть замешан в драке с хоккеистом Кевином Антиповым. Спортсмен сейчас находится в больнице с травмами головы и лица. По данным РЕН ТВ, хоккеисту выбили глазную кость и проломили скулу.

В МВД уточнили в разговоре «360», что драка произошла еще 23 апреля, сейчас проводится проверка. Также известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Однако обвинения никому не выдвинуты, пока фигурантов в деле нет.

Подробности нападения

Официально имена нападавших неизвестны. Тем не менее источники разных СМИ и Telegram-каналов называют участником драки актера Александра Паля, известного по фильмам «Горько», «Глубже» и «Никто», а также некоторым музыкальным клипам. Он оказался под подозрением из-за показаний пострадавшего Кевина Антипова.

По некоторым данным, актера вместе со вторым предполагаемым участником потасовки актером Даниилом Ивановым доставили в ОВД на допрос. Как утверждает Baza, Паль воспользовался 51-й статьей Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя. А вот его приятель якобы не отрицал своей причастности к избиению. Третьего предполагаемого нападавшего правоохранителям пока найти не удалось. Им, по данным РЕН ТВ, может оказаться водитель Паля.

Антипов, уверенный в том, что обидчиком был именно Александр Паль, добавил, что актер якобы был под действием алкоголя или наркотиков. Сам Антипов возвращался с празднования дня рождения отца и, как он признался, тоже был не вполне трезв. Трое неизвестных напали на него, когда он ждал такси. Мужчины вышли из подъехавшего красного Audi, несколько раз ударили Антипова ногами по лицу. В одном из нападавших он якобы узнал Паля.

Сейчас хоккеист давать комментарии журналистам отказывается, сообщил Life. Telegram-канал Mash написал, что Антипов пошел к врачам только на следующий день после драки — сначала он якобы отправился домой. Более того, заявление в полицию спортсмен тоже написал не сразу, утверждает Mash.

В СМИ писали о том, что Кевин Антипов играл за ЦСКА, однако в Молодежной хоккейной лиге «360» рассказали, что у них молодой человек больше не выступает. По данным «Спорт-экспресса», договор с клубом спортсмен разорвал еще в 2016 году. Также хоккеист проходит по двум делам о неуплате налогов. Но с 2019 года приставы так и не смогли связаться со спортсменом, следует из документов суда.

Сам Паль сначала отрицал свою причастность к драке, опровергал он и информацию о своем задержании. «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — говорил он.

Агент актера Екатерина Комолова также ситуацию комментировать не стала, отметив, что информация в СМИ не соответствует действительности.

Позднее Lifе Shоt узнал, что в полиции Александр Паль объяснил конфликт с хоккеистом непристойным поведением Антипова. Хоккеист якобы пытался справить нужду у автомобиля актера, на замечания не реагировал. Тогда молодые люди решили вопрос силой.

«Из хулиганских побуждений»

Адвокат Сергей Афанасьев объяснил «360», что по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений максимальное наказание — два года лишения свободы.

«Квалифицирующий признак „из хулиганских побуждений“ означает, что вред здоровью был причинен без повода либо при использовании незначительного повода», — сказал Афанасьев.

По его словам, что хулиганство является отягчающим обстоятельством в этом деле.

Пока нет гарантии того, что квалификация останется такой, а нанесенный ущерб в будущем не будет оценен как средний или тяжелый. Окончательно обстоятельства прояснятся после выздоровления Антипова. Поэтому максимальная санкция тоже может оказаться более суровой.

«После того, как будут проведены необходимые следственные мероприятия и установлены виновные, они будут привлечены к ответственности. Для этого сейчас производится сбор видеозаписей, устанавливаются очевидцы и свидетели, собираются иные доказательства», — заключил адвокат.

Сейчас желание выступить в качестве защитника актера выразил экс-адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин. Воспользуется ли предложением Александр Паль, неизвестно.