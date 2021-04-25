Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста в Москве

Звезду фильма «Горько!» Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста Кевина Антипова в Москве. Спортсмен был госпитализирован в одну из больниц с серьезными травмами. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пострадавший 25-летний хоккеист написал заявление в полицию. Актера доставили на допрос. Предположительно, 32-летний Паль совершил нападение на Антипова не один, а вместе с двумя друзьями.

Источник «360» в Молодежной хоккейной лиге сообщил, что в МХЛ не знают, где сейчас выступает Антипов. В последний раз он выходил на лед как нападающий столичного клуба «Звезда», который является резервом ЦСКА, в сезоне-2015/2016 регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В СМИ припоминают, что Паля ранее дважды задерживали за участие в несанкционированных акциях в Москве. Актер обращался к своим поклонникам в соцсетях и призывал выходить на незаконные митинги, а также выступал в поддержку тех, кто был на них задержан.

Ранее на ТНТ-Рrеmiеr вышел фильм «Чего хочет Слава?», в котором снялся Александр Паль. Об этом рассказало Ura.ru.