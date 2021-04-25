СМИ: актера Паля с другом задержали за нападение на хоккеиста в Москве

В полицию Москвы был доставлен актер Александр Паль вместе с еще одним предполагаемым участником избиения хоккеиста Кевина Антипова, Данилом Ивановым. Правоохранители ищут еще одного нападавшего, водителя актера.

Об этом сообщил Telegram-канал 112. Его источники сообщили, что спортсмен был пьян после празднования дня рождения отца. Он не мог защищаться. Тем не менее, нападавшие избили его с особой жестокостью, несколько раз ударили ногами по голове. Если их вина будет доказана, им грозит уголовное преследование.

Пресс-служба МВД Москвы сообщила «360», что по факту обращению в полиция Антиповым началось расследование. В ответ на сообщения СМИ о своей причастности к драке и состоявшемся задержании Александр Паль ответил, что слышит об этом первый раз.