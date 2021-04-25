Полиция начала проверку нападения на хоккеиста, в котором заподозрили актера Паля

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили «360», что выясняют обстоятельства драки, произошедшей в центральной части столицы вечером 2 апреля. Ранее сообщалось, что в ней участвовал актер Александр Паль с двумя друзьями, избившими хоккеистами Кевина Антипова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«В полицию из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним 25-летнего гражданина с травмами, которые, по его сведениям, он получил в ходе конфликта в столичном районе Хамовники», — сообщили в МВД.

Известно, что спортсмен Кевин Антипов был госпитализирован с серьезными травмами в одну из больниц Москвы. В заявлении в полицию он написал, что его избил актер Александр Паль с друзьями.

Артист опроверг свое участие в драке и сообщил, что об этой истории слышит впервые. Паль заявил, что полиция его не задерживала и не допрашивала.