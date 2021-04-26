СМИ: стали известны детали конфликта между актером Палем и хоккеистом Антиповым

Бывший игрок молодежного ЦСКА Кевин Антипов рассказал правоохранителям, что не знает причины, по которой у него произошел конфликт с актером Александром Палем 23 апреля, написал Life.

Молодой человек вспомнил, что возвращался со дня рождения отца. Примерно в 23:00 спортсмен вызвал такси и ждал машину у дороги. К нему подъехал бордовый Audi. Из авто якобы выбежали трое человек и набросились на него. Хоккеиста ударили по лицу не менее трех раз. По словам Антипова, одним из напавших был актер Александр Паль.

Сам актер объяснил, что инцидент случился из-за поведения спортсмена, который был в состоянии алкогольного опьянения и пытался справить нужду на улице. Паль сделал Кевину замечание, но тот никак не отреагировал и начал ругаться. В итоге завязался конфликт, мужчины начали драться.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.