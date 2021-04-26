Бывший адвокат Ефремова заявил о готовности защищать Александра Паля по делу о драке

Бывший защитник актера Михаила Ефремова адвокат Андрей Алешкин заявил, что готов предоставить юридические услуги Александру Палю. По данным СМИ, лауреата премии «Ника» подозревают в избиении хоккеиста Кевина Антипова.

Адвокат напомнил, что о виновности говорить пока рано, потому что сами участники конфликта сотрудниками полиции не установлены. Алешкин пояснил, что следователям нужно понять, кто начал драку, кто ее спровоцировал.

«Ко мне пока Паль не обращался. Но если обратится, то ему будет оказана квалифицированная юридическая помощь. Адвокаты не имеют права отказаться от защиты», — подчеркнул Алешкин.

По данным СМИ, хоккеиста Кевина Антипова избили в Москве в минувшую пятницу, 23 апреля. Спортсмен возвращался со дня рождения отца, когда около него остановилась иномарка. Из машины вышли три человека, которые несколько раз ударили хоккеиста по лицу. Сам Антипов утверждает, что среди его обидчиков был Александр Паль.

Life со ссылкой на заявление актера написал, что драка началась из-за поведения хоккеиста, который пьяным справлял нужду на улице. На замечание спортсмен якобы отреагировал руганью, что привело к конфликтной ситуации и драке.

По данному факту московская полиция завела уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью», написали СМИ. Официального подтверждения этой информации не было.