СМИ: Паль рассказал полицейским причину нападения на хоккеиста

Актер Александр Паль объяснил полицейским причину конфликта с хоккеистом молодежки Кевином Антиповым. Он заявил, что спортсмен был пьян и пытался справить нужду возле его автомобиля. Информация об этом в понедельник появилась в СМИ.

Как узнал Telegram-канал Life Shot, актер рассказал, что вышел из машины и сделал замечание хоккеисту, но тот никак не отреагировал. После этого началась драка, после которой Кевина Антипова госпитализировали с переломом челюсти и орбитальной кости, написал канал.

В отделе полиции, по информации издания, Паль и его знакомый, с которым они были в момент избиения вместе, отказались от дачи показания, сославшись на статью 51. В ближайшее время должен пройти допрос третьего нападавшего, говорится в сообщении Telegram-канала.

Сначала Александр Паль опровергал информацию о задержании и драке. Он сообщал, что впервые слышит об этой истории и никого не избивал.

По версии Антипова, он возвращался со дня рождения отца, Кевин вызвал такси и ждал у тротуара. Но вместо желтого автомобиля подъехал бордовый «Ауди», из которого выскочили трое неизвестных и накинулись на спортсмена. Как сообщает Life Shot, игрока молодежки по лицу ударили три раза. Хоккеист в одном из нападавших узнал известного актера Александра Паля.

Против нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».