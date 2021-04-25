Актер Паль опроверг слухи о задержании за избиение хоккеиста

Актер Александр Паль опроверг слухи о своем задержании. Ранее СМИ сообщили, что он находится в полиции после того, как вместе с друзьями избил хоккеиста в центре Москвы.

Актер опроверг сообщения о своем задержании в беседе с Life. Он уточнил, что впервые слышит об этой истории и никого не избивал.

«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Паль якобы избил 25-летнего хоккеиста Кевина Антипова, который раньше играл за ЦСКА. По данным изданий, нападение произошло 23 апреля, причем Паль действовал не один, а с друзьями. СМИ уточнили, что спортсмен получил тяжелые травмы, в том числе перелом нижней челюсти.

Получив помощь от врачей, хоккеист якобы написал заявление в полицию. После этого правоохранители оперативно задержали подозреваемого Паля.

Источник «360» в Молодежной хоккейной лиге сообщил, что в МХЛ не знают, за какой клуб сейчас выступает Антипов. Последний раз он играл за столичный клуб «Звезда», который является резервом ЦСКА. Это было в сезоне-2015/2016 регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги — Антипов был нападающим.