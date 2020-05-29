Открытие магазинов и курортов. Что с 1 июня 2020 года изменится в России?

С 1 июня регионы начнут выходить из режима самоизоляции. Курорты начнут принимать первых туристов, правда, с ограничениями. В Москве откроются магазины и разрешат прогулки. Об этих и других изменениях — в материале «360».

Открытие магазинов и прогулки

В Москве заработают непродовольственные магазины, химчистки, автосалоны и мастерские по ремонту одежды и обуви. А также все парки, кроме «Зарядья». В качестве эксперимента всем здоровым столичным жителям разрешили выходить на прогулки. Правда, пока только с девяти утра до девяти вечера и не более трех раз в неделю — в пределах двух километров от дома. А вот ношение маски станет обязательным при каждом выходе из дома. Откроется велопрокат, а для спортсменов станут доступны стадионы.

Подмосковные МФЦ начнут принимать не только представителей юридических лиц, но и граждан. В регионе заработают салоны бытовых услуг. А в середине месяца могут открыться кафе и парикмахерские.

Видео: губернатор Подмосковья Андрей Воробьев / Instagram

Туризм и детский отдых

В Крыму, Карелии, Краснодарском крае и на других российских курортах начнется туристический сезон. Первыми отдыхающих примут санатории с медицинскими лицензиями. Правда, с соблюдением социального дистанцирования и другими ограничениями по размещению и организации питания.

Во время отдыха покидать территорию санатория разрешат только для организованных экскурсий. Приехать на курорт можно будет только по путевке. А приехавшим, например, в Крым на отдых дикарями гражданам придется оплатить двухнедельное проживание в обсерваторе.

Правила организации детского отдыха ужесточатся, говорится в опубликованном «Российской газетой» законе. Организации, предоставляющие такие услуги, будут строго проверять, а затем вносить сведения в открытый реестр. Правда, в этом году основная часть детских лагерей откроется не ранее июля.

Поддержка семей

С 1 июня начнутся выплаты семьям с детьми. Родители малышей до трех лет будут три месяца подряд получать по пять тысяч на каждого. На детей от трех до 16 лет единовременно выплатят по 10 тысяч рублей.

Детские пособия вырастут до 6750 рублей. Помимо федеральных, жители некоторых областей начнут получать и региональные выплаты.

Пособия по безработице

Центры занятости начнут проверять сведения о желающих оформить пособие сразу в нескольких ведомствах: МВД, Налоговой службе и других. В частности, речь идет о наличии у человека детей, их возрасте и количестве, регистрации гражданина, налоговых историях ИП.

Если информация в заявлении будет противоречить собранным данным, пособие могут пересчитать, даже если оно уже было назначено.

Взыскание долгов

Судебные приставы смогут получать доступ к информации обо всех банковских услугах должников. Например, к данным о валюте вкладов, движении денег на счетах, а не только об их наличии или количестве средств в банке.

По приказу Минюста список доходов, с которых запрещено взыскивать долги, расширится. В него включат социальные выплаты для поддержки россиян в трудной ситуации, материальную помощь в режиме ЧС, при утрате имущества, гибели члена семьи или получения вреда здоровью. Эти позиции будут выделять для приставов в банковской системе.

Банковский роуминг

С 14 июня межрегиональные переводы между отделениями одного и того же банка будут проводиться без комиссии. Ожидается, что мера поспособствует популяризации безналичных платежей в стране и обеспечит свободное перемещение денег на финансовом рынке.

Раньше комиссия за такой банковский роуминг составляла 1-1,5% от суммы перевода, но при этом не могла превышать 1000 рублей.

Окончание льгот для мигрантов

Истекает срок послабления для мигрантов, во время которого их трудовые патенты, разрешения на работу, визы и виды на жительство продлевались бесплатно и автоматически до 15 июня.

Если действие меры не продолжат, приезжим из других стран по мере истечения срока действия документов придется самостоятельно продлевать их в обычном режиме.