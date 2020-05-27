Салоны бытовых услуг в Подмосковье не откроют в ближайшие недели

Несмотря на начало отмены ограничительных мер, салоны бытовых услуг пока еще будут закрыты. Возобновления работы не стоит ожидать в ближайшие две-три недели.

«Если динамика продолжится, фотоуслуги будут разрешаться совместно со всем сервисом, надеюсь, в течение двух-трех недель мы к этому уровню дойдем», — приводит пресс-служба заявление заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора разработают рекомендации для работы всех сфер бизнеса. Еще Хромов отметил, что детские клубы досуга заработают в регионе не раньше июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть в столице все непродовольственные магазины и часть бытовых сервисов. В Подмосковье же начали работать промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг. При этом для жителей сохраняются масочный режим и требование о самоизоляции. За нарушение правил предусмотрены штрафы. Все возобновляющие работу организации должны выполнять требования безопасности.