Какие выплаты могут получить жители Подмосковья. Собрали все в одном месте

Жители Подмосковья могут рассчитывать на три вида социальной помощи. Это федеральные выплаты, которые анонсировал президент Владимир Путин, доплаты за счет региона и внебюджетная программа, организованная губернатором Андреем Воробьевым, по выдаче наборов из продуктов питания и лекарств нуждающимся жителям.

Сегодня глава Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание, где заявил, что нужно разъяснить жителям, кто может рассчитывать на федеральные и региональные льготы.

«Каждый человек, каждая семья должны понимать, на какие деньги, на какую выплату они могут претендовать и как их получить», — заявил он. Андрей Воробьев призвал сделать все, чтобы не допустить тяжелого положения жителей Подмосковья.

Федеральные выплаты

Все семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Если в семье растет малыш, которому еще не исполнилось трех лет и родился он до 1 января 2020 года, то семья может получить на него еще пять тысяч рублей. Эти деньги будут выплачиваться за апрель, май и июнь. Заявку на эти выплаты можно подать через сайт госуслуг или Пенсионный фонд.

Увеличенное в два раза пособие по уходу за ребенком в размере 6751 рубль получат родители малыша, которому пока не исполнилось 1,5 года. Все пособия в Подмосковье уже назначены, и увеличатся они автоматически.

Семьи с детьми от трех до семи лет, где на каждого члена приходится меньше прожиточного минимума, могут рассчитывать на пособие в 6344 рубля. Подать заявление можно с 1 июня через МФЦ. Для этого туда нужно принести документы о зарплате за прошлый год. При этом если один из родителей потерял работу, то его доход подтверждать не нужно. После подтверждения всех данных первая выплата придет сразу за полгода. Она составит 38 064 рубля. Дальше деньги в размере 6344 рублей будут поступать каждый месяц.

Источник фото: Instagram Андрея Воробьева

Семьи, где родители остались без работы, начнут получать по три тысячи рублей за каждого ребенка. Эти деньги объединят с пособием по безработице. Чтобы получить эти средства, нужно встать на учет. Сделать это можно через сайт «Работа в России», где потребуется заполнить специальную анкету. Туда же можно вписать свидетельство о рождении ребенка. Встать на учет можно и лично в службе занятости, но тогда документ на малыша лучше взять с собой.

Также на специальную федеральную выплату до 60 тысяч рублей могут рассчитывать сотрудники социальных служб. Для выплаты этих денег в Московской области ждут постановления федерального правительства. Надбавки выплатят в течение двух недель.

Региональные выплаты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона поддержат своих жителей, особенно тех, кому сейчас очень сложно. Из-за ситуации с коронавирусом многие остались без работы после сокращения или увольнения.

«Сейчас на бирже труда числятся 48 тысяч человек. Это плюс 25 тысяч новых безработных с начала марта. Чтобы поддержать тех, кто остался без работы, мы ввели региональную доплату к пособию по безработице до 15 тысяч рублей», — рассказал губернатор.

На эти деньги могут рассчитывать те, кто проработал в этом году не менее 60 календарных дней. Особенно важно то, что выплаты распространяются на самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Для получения этих денег нужно встать на учет в качестве безработного.

Источник фото: Instagram Андрея Воробьева

Важно понимать, что первую доплату человек получает после перерегистрации, которая проходит раз в месяц. К примеру, регистрация в качестве безработного прошла 20 апреля, и по итогам месяца человек получил пособие только за 10 дней. 15 тысяч рублей он получит через месяц, если все еще не найдет работу.

В дополнение к федеральной надбавке, которая предназначена для социальных работников, власти Московской области выплатят еще по 10 тысяч рублей в ближайшие два месяца. При этом речь идет не только о работниках стационаров, но и о тех, кто ходит помогать одиноким пенсионерам, а также работниках служб занятости.

Остающиеся в самоизоляции жители старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, еще в конце марта начали получать выплаты в три тысячи рублей.

Губернаторская программа для нуждающихся

Андрей Воробьев рассказал о специальных наборах, которые получали многодетные семьи, родители детей-инвалидов, малоимущие и одинокие граждане старше 65 лет.

«Это помощь из внебюджетных источников. 335 миллионов рублей. Все они пошли на покупку продуктов и средств индивидуальной гигиены и лекарств. Но этих денег недостаточно. Я дал поручение выделить еще 100 миллионов по линии социальной защиты на дальнейшее формирование таких наборов», — заявил губернатор Подмосковья.

Он отметил, что такую натуральную помощь должны получать те, кто в этом остро нуждается, кому тяжело как никому другому.

«Существуют федеральные и региональные выплаты. Но мы решили пойти дальше и сделать чуть больше», — подчеркнул губернатор.

Новые наборы начнут доставлять малообеспеченным семьям и родителям детей-инвалидов, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые находятся на самоизоляции, а также малообеспеченным жителям старше 65 лет.

Андрей Воробьев поблагодарил руководителей муниципалитетов, работников социальных служб и волонтеров за активную работу. Он призвал не останавливаться и приходить на помощь к тем, кому она сегодня действительно необходима.