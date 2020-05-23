Путь к морю закрыт? Как будут работать летние лагеря в России в условиях пандемии

Из-за пандемии коронавируса многие дети могут лишиться отдыха в летних лагерях. Но выход из ситуации есть. Правда, только если детские лагеря есть в вашем регионе.

Из-за пандемии коронавируса многим пришлось в срочном порядке перекраивать свои планы на лето. В том числе это касается и детских лагерей. В Минпросвещения уже дали рекомендацию открыть летние лагеря в России с 1 июля, однако единого решения и единой даты открытия курортов для всей страны пока нет. Очевидно, и не будет: как и в случае с введением карантинных мер, решающее слово будет за местными властями, которые будут отталкиваться от ситуации в конкретном регионе.

Некоторые детские лагеря настроены в скором времени возобновить свою работу. Например, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности открыть Международный детский центр «Артек» уже с 1 июня. Впрочем, по его словам, пока речь идет только о приеме местных детей. К тому же все может поменяться в зависимости от эпидемической ситуации.

Директор лагеря «Смена» в Анапе заявил, что уже ведется подготовка к открытию 1 июля. Однако поехать смогут только дети из Краснодарского края, к тому же длительность смены сократится с 18 до 14 дней — это уже требования Роспотребнадзора. Но, опять же, официальных указаний от региональных властей еще нет, поэтому все может поменяться.

Что касается лагерей в Подмосковье, то директора местных оздоровительных центров тоже рассчитывают на 1 июля при самом оптимистичном раскладе. Разумеется, продавать новые путевки пока никто не рискует, но забронировать место уже можно.

А вот в Самарской области детские лагеря начнут работу с 1 июня уже точно — соответствующее решение было принято на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы.

О таком же намерении заявили и в Министерстве образования и науки Алтайского края. При этом отмечается, что местные пришкольные лагеря могут открыться еще раньше — 15 июня.

Впрочем, вероятнее всего, дети смогут поехать в лагерь только в своем регионе. Поэтому детям из Ямало-Ненецкого автономного округа, например, не повезло: в местных оздоровительных центрах отменены все летние смены, так же как и выезды за пределы региона.

Для тех же, кому все-таки удастся этим летом поехать в лагерь, следует помнить, что точно изменятся и правила оформления документов: теперь, помимо всех прочих свидетельств, нужна еще и справка об отсутствии у ребенка коронавируса.

Источник фото: Pixabay