Туристический сезон в Карелии начнется с июня

Власти Карелии разрешили туристическим объектам северных и центральных районов региона принимать путешественников с 1 июня. Турбазы должны обеспечить возможность расселения гостей в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах.

Как стало известно ТАСС, владельцы туристических объектов также должны отказаться от шведского стола и организовать питание на свежем воздухе. Гостям необходимо предоставить возможность доставки еды в номера, а также покупать продукты и товары первой необходимости на территории кемпинга.

Персонал турбаз обязали неукоснительно соблюдать санитарную безопасность. Гостям кемпингов можно покидать территорию проживания только для осмотра достопримечательностей, расположенных на открытом воздухе.

С 26 мая по 1 июня в Карелии власти разрешили работу в тестовом режиме торговым центрам. Крупные ТЦ обязаны рассредоточить посетителей, небольшие бутики — проинформировать посетителей, сколько покупателей могут находиться в торговом зале одновременно.

Как сообщила «Российская газета», через неделю начнет работу мраморный каньон «Рускеала». У пассажиров «Рускеальского экспресса» будут измерять температуру. Посетить каньон туристы смогут только в масках и перчатках группами по десять человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о готовности к снятию коронавирусных ограничений в 44 из 85 регионов России.