Осквернившего портрет ветерана блогера осудили на четыре года. Его наказание станет примером для остальных

Осквернившего портрет ветерана московского блогера Матвея Юферова признали виновным в реабилитации нацизма. Суд приговорил 19-летнего молодого человека к четырем годам колонии общего режима и на пять лет запретил ему размещать материалы в интернете. Снимок своего поступка блогер опубликовал в социальной сети. Тогда о последствиях он не думал.

Расплата за нетерпение

Матвей Юферов в конце ноября этого года сделал фотографию, как он справляет малую нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова, установленный на Измайловском бульваре в Москве. Получившийся снимок молодой человек опубликовал на своей странице в социальной сети, но когда на скандальную фотографию обратили внимание журналисты, юноша оперативно ее удалил.

Вместо этого блогер записал видео, в котором извинился за свой поступок. Но раскаяние не помогло. Против него уже завели уголовное дело за публичное осквернение памяти защитников Отечества.

Личность автора фотографии оперативно вычислили сотрудники полиции и задержали Юферова. Суд отправил блогера под стражу.

Сын ветерана Анатолия Фролова Сергей заявил, что рассчитывает на наказание для молодого человека, как того требует закон. Он отметил, что парень своим поступком хотел прославиться. Это ему удалось.

Мы строили страну, наши отцы воевали. У нас было другое восприятие ответственности. А сейчас надо чем-то отличиться, обозначиться. Ну, теперь о нем все знают Сергей Фролов сын ветерана.

Сергей Фролов напомнил, что его отец отправился воевать, когда он был на год младше, чем осквернивший его портрет блогер. Во время боев он получил несколько ранений и контузию, а после войны занимался геологией и стал академиком.

Мосгорсуд приговорил Матвея Юферова к четырем годам исправительной колонии общего режима и на пять лет запретил ему публиковать материалы в интернете.

Сергей Фролов в беседе с «360» отметил, что мягким приговор для молодого человека назвать нельзя.

«Хорошо, что не по максимуму. Но у него, наверно, будет условно-досрочное освобождение. Наверняка там обжаловать будет. Я бы не сказал, что приговор мягкий», — подчеркнул он.

Собеседник «360» добавил, что блогер еще может обжаловать это решение суда и выйти на свободу по условно-досрочному.

Урок для остальных

Приговор блогеру — это наказание за его недальновидный поступок, на который его могли спровоцировать. Скорее всего, он не понимал, какое наказание ему грозит. Таким мнением с «360» поделился руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Молодой человек совершил общественно опасный поступок. Но его могли спровоцировать, а он по своей недальновидности пошел на этот шаг. Но какая необходимость у него возникла — сделать это именно на этом месте? Он мог решить свой вопрос где угодно», — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что жестко наказывать надо, когда подобные нарушения совершают целенаправленно. В качестве примера он привел историю, когда на пламени Вечного огня жарили шашлыки.

По словам эксперта, под влиянием внешних сил молодое поколение не понимает всю низость своих поступков. Время для их воспитания уже упущено, поэтому сейчас единственный выход — строго следить, а то все совсем будет запущено.

«Большая часть жителей Японии считают, что удары по Хиросиме и Нагасаки нанес Советский Союз. Идею, что Вторую мировую войну выиграли американцы, продолжают продвигать по всему миру. Сегодня очень важно донести до нашей молодежи правду о тех событиях», — заявил Клинцевич.

Он пояснил, что страны Запада планомерно стирают память о Второй мировой войне. Сносят памятники советским военачальникам и воинам-освободителям в Европе.

Это искусство, которое навечно закрепляет знания о той войне. Если его разрушить, то этих знаний не останется. Дальше уже все будет извращено. Поэтому сегодня допустить такое снисходительное мнение нельзя Франц Клинцевич.

Клинцевич пояснил, что следующим шагом будет дальнейшее переписывание и извращение истории. Именно поэтому наказание блогера должно стать примером для остальных молодых людей, чтобы им в голову не приходило совершать подобные поступки. Главное для них — понять, что за то, чтобы они появились на свет, такие же молодые люди отдали свои жизни.