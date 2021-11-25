Помочившийся на стенд с портретом ветерана ВОВ блогер попросил прощения

Московский блогер попросил прощения за то, что помочился на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове. Молодой человек признался, что моральные муки поедают его изнутри.

«Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя. Я знаю, что за это нет прощения, но я прошу меня простить», — приводит РЕН ТВ слова блогера.

Ранее этот молодой человек с ником ogm4tt_aka_bamperone сам выложил в Сеть фотографии того, что натворил, и поделился подробностями осквернения стенда. Полиция уже установила личность блогера.

Пресс-служба СУ СК РФ по Москве сообщила, что против молодого человека завели дело по уголовной статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников отечества, совершенном публично. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.