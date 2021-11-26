Помочившегося на стенд с фото ветерана блогера задержали

Сотрудники московской полиции задержали блогера, который справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове. Нарушителем оказался 19-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудникам московской полиции подозреваемый был задержан и доставляется в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Им оказался молодой человек 2002 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Московский блогер помочился на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова и выложил фотографии со своим «геройством» в соцсеть. Правоохранители быстро установили его личность. Парень сразу попросил прощения за аморальный поступок и рассказал, что его мучает совесть, однако раскаяние не помогло — против него завели уголовное дело по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников отечества, совершенные публично».

Расследование взяла под контроль прокуратура Москвы.