Сын ветерана рассказал, какого наказания ждет для помочившегося на стенд с фото блогера

Сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова, на портрет которого помочился блогер в Измайлове, был поражен поступком молодого человека. Это просто жуть и мрак, заявил Сергей Фролов в беседе с «360».

Наказание в соответствии с нашим законодательством, какое еще может быть? Сергей Фролов.

По его словам, о случившемся он узнал от дальней родственницы. Но когда он сам решил проверить информацию, то видео с «геройством» блогера уже было удалено из Сети.

«Реакция просто, как вам сказать, жуть какая-то. Какая-то жуть. Получается так, что <…> наркоман какой-то, то ли больной на первый взгляд. Им надо как-то выделиться в обществе. Вот мы там строили страну в наше время. Наши отцы воевали. У нас было какое-то другое восприятие ответственности за это все», — поделился Фролов.

По его мнению, молодому человеку, вероятно, хотелось как-то отличиться и дать о себе знать в Сети.

«Обозначился человек. Теперь все о нем все знают. Мы знаем. Что еще можно добавить? Жуть и мрак», — поразился сын ветерана.

Сегодня стало известно, что парня задержала полиция. Ему 19 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников отечества, совершенных публично. Накануне он уже попросил прощения за аморальный поступок и признался, что его мучает совесть.