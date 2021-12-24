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    24 декабря 2021, 14:07

    «Хорошо не по максимуму». Сын ветерана о приговоре тиктокеру, помочившемуся на портрет

    Сын ветерана Фролов, чей портрет осквернил тиктокер, посчитал справедливым его приговор

    Екатерина Боснак, Иван Степанов

    Сын ветерана Анатолия Фролова, Сергей Фролов, не смог однозначно оценить приговор для Матвея Юферова — молодого человека, осквернившего мемориал с изображением его отца, но назвал его достаточно справедливым. Своим мнением он поделился с «360».

    «Хорошо не по максимуму». Сын ветерана о приговоре тиктокеру, помочившемуся на портрет

    «Ну, что сказать. Хорошо, что не по максимуму, это точно», — гуманно рассудил Сергей.

    Он предположил, что молодого человека, скорее всего, освободят досрочно, а он сам вместе с адвокатом решит обжаловать приговор. Сын ветерана охарактеризовал решение суда как одновременно не слишком мягкое, но и не очень суровое. Самым правильным в нем он считает запрет осужденному публиковать посты в интернете в течение пяти лет.

    Матвей Юферов получил четыре года колонии общего режима за то, что осквернил портрет ветерана. Парень помочился на мемориал, заснял этот процесс на камеру и выложил в интернет. Блогера обвинили по статье об осквернении символов воинской славы России. Помимо тюремного заключения, тиктокер также получил запрет на публикацию чего-либо в интернете в течение пяти лет.