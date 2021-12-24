«Хорошо не по максимуму». Сын ветерана о приговоре тиктокеру, помочившемуся на портрет

Сын ветерана Анатолия Фролова, Сергей Фролов, не смог однозначно оценить приговор для Матвея Юферова — молодого человека, осквернившего мемориал с изображением его отца, но назвал его достаточно справедливым. Своим мнением он поделился с «360».

«Ну, что сказать. Хорошо, что не по максимуму, это точно», — гуманно рассудил Сергей.

Он предположил, что молодого человека, скорее всего, освободят досрочно, а он сам вместе с адвокатом решит обжаловать приговор. Сын ветерана охарактеризовал решение суда как одновременно не слишком мягкое, но и не очень суровое. Самым правильным в нем он считает запрет осужденному публиковать посты в интернете в течение пяти лет.

Матвей Юферов получил четыре года колонии общего режима за то, что осквернил портрет ветерана. Парень помочился на мемориал, заснял этот процесс на камеру и выложил в интернет. Блогера обвинили по статье об осквернении символов воинской славы России. Помимо тюремного заключения, тиктокер также получил запрет на публикацию чего-либо в интернете в течение пяти лет.