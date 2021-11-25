Блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана ВОВ в Измайлове

Молодой человек справил нужду на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове. Потом видео этого «подвига» появилось в Сети. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, пользователь под ником ogm4tt_aka_bamperone опубликовал видео в Stories на своей странице в Instagram. Однако через некоторое время запись пропала. В профиле блогера много снимков, где он позирует за решеткой.

Источник фото: Instagram

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция проводит разбирательство. Сейчас личность молодого человека устанавливают, его привлекут к ответственности.

Ранее вандалы разрисовали стену памяти с героями Великой отечественной войны в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе.

В октябре следователи завели уголовное дело в отношении бездомного, сушившего носки над мемориалом «Скорбящая мать» в Миассе. Случай произошел в прошедшем сентябре. Речь идет о статье УК РФ «Реабилитация нацизма».