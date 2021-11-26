Московский 19-летний блогер справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове. Снимок с процессом он опубликовал в соцсетях, но после раскаялся и принес публичные извинения. В 1943 году Анатолий Фролов, годом младше этого блогера, впервые принял участие в боевых действиях и получил первое ранение, защищая страну. «360» узнал историю ветерана у его сыновьей Сергея и Александра Фроловых.

Разведка боем

В начале войны Анатолию Фролову было 16 лет. Тогда он работал на заводе, а во время налетов вражеской авиации на Москву тушил зажигательные бомбы. Летчики сбрасывали их для поиска важных объектов советской столицы, куда должны полететь бомбы. Тогда же подросток получил свою первую медаль «За оборону Москвы».

В этом году он подал заявление в военкомат, чтобы отправиться на фронт. В силу возраста Анатолия не взяли, но отправили учиться в Тульское пулеметное военное училище. В 1943 году вместе с однокурсниками он оказался на Курской дуге. По приказу верховного главнокомандующего всем им присвоили сержантские звания.

«Он рассказывал, что попал в батальон, который сразу отправили в разведку боем. То есть это нужно внедриться в позицию противника и вызвать огонь на себя, чтобы обнаружить все боевые точки», — рассказал сын ветерана Александр Фролов.

Анатолий Фролов. Источник фото: телеканал «360»

Когда немцы пошли в атаку, молодой сержант получил первое ранение. Пуля пробила шею и только чудом не задела позвоночник. Когда он пришел в себя, прозвучал приказ отступать. Анатолий Фролов попал в десятку выживших из всего батальона.

Когда они отходили, там стояли наши танки. Солдаты им сказали, что все видели, но сделать ничего не могли. Надо было ждать, пока противник засветит все свои огневые точки. Это было сразу после его прибытия на фронт Александр Фролов.

На его глазах такие же молодые люди погибали от сброшенных с вражеских самолетов снарядов, от разорвавшихся гранат и выстрелов из танков. В книге воспоминаний «Фронтовые эпизоды» ветеран написал, как дополз до раненого бойца, чтобы перевязать его. Закончить перевязку он не успел — раненого добила пуля снайпера.

«Он рассказывал, что когда было наступление за границей, продовольствие подвозить не успевали. Армия двигалась быстро и занимала деревни, где искала съестное. В некоторых домах враги специально оставляли отравленную выпивку и закуску, на которую бросались оголодавшие солдаты», — поделились воспоминаниями сыновья Анатолия Фролова.

Закончил войну лейтенант в Будапеште. Во время ожесточенных боев он получил серьезное ранение ноги и попал в госпиталь. Врачи уже говорили об ампутации, но в дело вмешался комбат, который потребовал провести срочную операцию. Ногу спасли, но на всю жизнь остался огромный шрам.

Всего за войну Анатолий Фролов получил четыре различных ранения и контузию. В батальоне он был комсоргом и поднимал солдат в атаку. За боевые заслуги получил три медали: «За отвагу» и «За победу над Германией».

Мирное время

После возвращения с фронта Анатолий Фролов поступил на геологоразведочный факультет Московского института цветных металлов и золота. Позднее шутил, что выбрал будущую профессию за то, что в названии факультета было слово «разведочный», так как служил в разведке.

Источник фото: телеканал «360»

В вузе он познакомился с будущей супругой. После выпуска их отправили в Чехословакию, и там молодой геолог открыл месторождение урана.

«Пять лет они там работали. Потом приехали сюда. Отец здесь работал во Всероссийском институте минерального сырья. Он был почетным академиком. Сделал много открытий геологических, писал книги и монографии. То есть он не только боями прославился, у него был колоссальный послевоенный труд», — рассказали сыновья.

Источник фото: телеканал «360»

Они отметили, что Анатолий Фролов очень долго занимался научной деятельностью. Последние несколько лет он писал книги о кимберлитовых трубках Якутии, откуда добываются алмазы. Главным его увлечением были камни, которые он привозил из экспедиций. Из них он собрал большую коллекцию.

В 2015 году Анатолия Фролова не стало. Он умер в возрасте 90 лет. По словам сына Александра, отец упал и сломал шейку бедра. Плюс сказались полученные на войне ранения и контузии. Врачи уже ничего не могли сделать.

Память и воспитание

Александр и Сергей Фроловы отметили, что сами принадлежат к послевоенному поколению. В школе им преподавали фронтовики. Поэтому им непонятно неуважение к ветеранам, которые прошли войну. Сыновья ветерана отметили, что необходимо с ранних лет рассказывать и воспитывать детей, чтобы они понимали, через что прошли люди, которых чтят до сих пор.

Источник фото: телеканал «360»

«Это должно войти в кровь с малых лет. Естественно, если родители тоже не понимают, может быть, даже и родителей воспитывать. Потому что сейчас начинается: [молодежь думает,] что мы вообще не участвовали в этой войне, победу одержал вообще непонятно кто», — отметил Сергей Фролов.

Александр добавил, что идея опубликовать книгу «Фронтовые эпизоды» принадлежит его дочери, внучке Анатолия Фролова.

«Когда он был жив, то передал записки. Но вообще он делился своими воспоминаниями с разными газетами. Но здесь они более полно собраны. Эта книга была сделана его внуками», — поделился он.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей Фролов отметил, что про надругательство над портретом отца со стороны молодого блогера они узнали от родственницы. Когда они посмотрели в интернете, самого видео уже не было. Но поступок юноши их поразил.

Мы строили страну, наши отцы воевали. У нас было другое восприятие ответственности. А сейчас надо чем-то отличиться, обозначиться. Ну, теперь о нем все знают. Жуть и мрак Сергей Фролов.

Сын ветерана отметил, что сейчас ждет наказания блогера в соответствии с законом. Ничего другого к этой ситуации он добавить не смог.

В отношении блогера, справившего нужду на портрет ветерана Анатолия Фролова, завели уголовное дело об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Сегодня молодого человека задержали.