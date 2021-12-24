Помочившийся на стенд с портретом ветерана 19-летний блогер получил 4 года колонии

Помочившийся на стенд с портретом ветерана 19-летний блогер получил четыре года тюрьмы. Суд отправил Матвея Юферова в исправительную колонию общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете, сроком на пять лет.

Как говорится в сообщении прокуратуры Москвы, обвинение утвердило заключение по уголовному делу. Блогера обвинили в преступлении, предусмотренном частью четвертой статьи 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

«Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры. ️Установлено, что ночью 25 ноября 2021 года обвиняемый, находясь на объекте мемориального значения, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Блогер снял свои действия на камеру и выложил в соцсети.