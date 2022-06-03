Опасный самострой. Главное о пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

Утром 3 июня в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Одной из предположительных причин пожара называют поджог. «360» собрал все, что известно о ЧП на данный момент.

В Москве на улице Горбунова загорелся девятиэтажный бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». К 11:00 пожар охватил более тысячи квадратных метров, фасад здания почти полностью сгорел.

Возгоранию в «Гранд Сетунь Плазе» присвоили максимальный — пятый — уровень сложности. У пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, был только четвертый уровень сложности.

На месте работали 340 спасателей и около 100 единиц техники, к бизнес-центру приехал глава МЧС Александр Куренков. Сотрудники спасательного ведомства вывели из здания «Гранд Сетунь Плазы» более 120 человек, еще 11 удалось спасти с помощью спецустройств.

К тушению пожара привлекли три вертолета — два противопожарных Ка-32 и один от медицины катастроф.

Около 11:20 пожар удалось локализовать. Около 12:30 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар потушили. При этом в здании все еще могли находиться люди — их отрезало огнем и дымом на верхних этажах.

Уже известно как минимум о трех пострадавших, среди которых — 15-летняя девочка. Одного человека доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На место пожара выслали 15 бригад скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.

По данным Daily Storm, работники из офисов, занимавших верхние этажи, якобы могли прыгать из окон, чтобы спастись. Пока эта информация не подтвердилась.

В здании может находиться еще порядка 20 человек.

По данным Telegram-канала «112», в одну их московских больниц госпитализировали начальника столичного главка МЧС генерал-майора Сергея Желтова из-за отравления продуктами горения. Прокуратура уже начала проверку в связи с пожаром.

Проблемы с безопасностью

Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев сообщил, что пожарная сигнализация в бизнес-центре была слышна только в коридорах. Один из спасшихся рассказал, что его офис не успел бы эвакуироваться, если бы один из коллег не позвонил, чтобы сказать о пожаре.

«Пожарная сигнализация была только в коридорах, ее из офисов почти не слышно. Если бы нам коллеги не позвонили с улицы, что у нас в здании пожар, возможно, мы бы так и сидели дальше», — привело издание его слова.

Более того, по словам сотрудника, даже те, кто слышал сигнализацию, не обратили на нее внимание и продолжали работать. Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на очевидцев подтвердил, что эвакуировавшиеся сотрудники центра были уверены, что это учебная тревога, пока не увидели горящую обшивку.

«Все спускались спокойно по лестнице, некоторые люди поднимались наверх, видимо, за вещами — не было никакой паники. Не чувствовалось никакого запаха гари», — добавил сотрудник одного из офисов.

Очевидец рассказал «360» что действительно сначала многие не придали значения пожарной тревоге, но выходить из здания спустя всего несколько минут пришлось бегом — под осколками, лопающимися стеклами и падающей сверху горящей обшивкой.

Другой сотрудник рассказал, что их офис находился с торца здания и после того, как сработала система пожаротушения, все мгновенно заволокло дымом и угарным газом, так что выбраться самим было почти невозможно.

«Сработала система пожаротушения, и в течение секунд тридцати угарный газ распространился по лестничным площадкам, коридорам, шахтам лифтов. Чисто технически выбраться без защитных средств, противогазов не представлялось возможным», — рассказал он Telegram-каналу Mash.

Спасли людей из заблокированного офиса сотрудники МЧС — в течение нескольких минут они оказались на этаже и вывели персонал по пожарной лестнице через окно.

Еще одна работница БЦ рассказала, что система оповещения о чрезвычайных ситуациях работала плохо, и все ждали, когда она перестанет передавать сигнал о тревоге. При этом эвакуировались все через основной выход — инструктажей на случай ЧП, по словам сотрудницы центра, с ними не проводили.

«Я даже не уверена, что были запасные выходы. Нам их никогда не показывали», — добавила она.

Также сотрудники центра сообщили, что пожарные выходы якобы были заблокированы.

Давние проблемы

Еще в 2014 году начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергей Шогуров заявлял, что «Гранд Сетунь Плаза» — «классический пример самостроя». У собственников не было разрешительной документации ни на строительство, ни на землю. В Росреестре «360» подтвердили, что официально девятиэтажный бизнес-центр зарегистрирован как одноэтажное здание.

В 2019 и 2021 годах в комментариях к зданию «Гранд Сетунь Плаза» в сервисе карт «2ГИС» жаловались на отсутствие в бизнес-центре вентиляции, а также на многочисленные протечки во время дождя. К тому же в помещениях БЦ якобы плохо ловила сотовая связь.

Совладелица «Плаза Девелопмент Групп», крупнейшего в Москве собственника офисных зданий, в том числе, и сгоревшего бизнес-центра, Елена Матусевич, по данным Readovka, даже не была в курсе о пожаре. Ей якобы не сообщили о случившемся.

Управляющий БЦ, по ее словам, не выходил на связь, также Матусевич не знала и о каких-либо претензиях к системе оповещения или пожаротушения.

Причины пожара

Перед началом пожара, по данным Readovka, над входом якобы были слышны странные щелчки, а Telegram-канал Mash сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. Искры могли появиться под обшивкой, которая и загорелась первой.

О проблемах с проводкой в БЦ сотрудники писали и раньше, но должного внимания проблемам никто не уделял.

«Электрика в здании в самом деле была никакая. На потолках местами попадались светильники, сгоревшие от короткого замыкания, но, видимо, печальный опыт других сгоревших центров ничему не учит», — написала москвичка, бывавшая в бизнес-центре.

Также не исключают и версию поджога. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.