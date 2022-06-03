Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром в «Гранд Сетунь Плаза»

Прокуратура Москвы изучает причины пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Загоревшееся здание находится на улице Горбунова.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности», — сказали представители прокуратуры Москвы.

Также они отметили, что при необходимости ведомство примет меры реагирования. Однако перед этим необходимо установить основания.

На место пожара прибыл Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

На момент написания материала выдвинут ряд возможных причин возгорания. Их опубликовали «Известия». Среди предполагаемых причин — поджог и короткое замыкание. Первую версию выдвинули представители экстренных служб.