Обстановка в горящем бизнес-центре в Москве до последнего была спокойной. Возгорание началось на первом этаже. Об этом «360» рассказал очевидец пожара.

По словам свидетеля ЧП, изначально обстановка в бизнес-центре была спокойной. Коллега по работе отправил сотрудникам фото задымления.

«Пожарной тревоги по началу не было. Мы начали собираться неторопливо. Минуты через полторы он прислал фото, где было обширное пламя на фасаде. Когда мы выходили уже — прошло 3-4 минуты — бежали под осколками, лопающимися стеклами и обшивкой, которая падала сверху», — отметил источник.

Пожар в бизнес-центре разгорелся обширно, пострадали центральная часть и левое крыло. Внутри здания, как отметил очевидец ЧП, по началу не было возгорания.

«Внутри пожара как такового не было, все было снаружи, вышли на первый этаж, там было объемное пламя, все летело, но внутри сильного задымления не было, очень сильно воняло, основной пожар был снаружи, горела обшивка», — добавил источник.

Крупный пожар вспыхнул в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве днем 3 июня. Огонь распространился на площадь более 1000 квадратных метров.