Глава МЧС Куренков прибыл на место пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

На место пожара в БЦ на западе Москвы прибыл глава МЧС Александр Куренков, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По предварительной информации площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Источник фото: МЧС

На месте работают 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС. Пожару присвоили высший ранг сложности.

По данным источника «Интерфакса», внутри здания могут находиться до 15 человек. Источник «360» сообщил, что людей находятся на крыше БЦ.