Пожару в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» присвоили максимальный ранг сложности

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве тушат по самому высокому уровню сложности. Возгоранию присвоили ранг № 5, заявил источник «360» в экстренных службах города.

Источник «360» сообщил, что внутри здания на 7-м этаже может находиться человек, он попросил о помощи. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются. На месте развернут оперативный штаб.

По предварительной информации площадь пожара составляет уже тысячу квадратных метров. На месте работают 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС.

В департаменте транспорта сообщили, что движение транспорта на улице Горбунова перекрыто. На месте работают оперативные службы города.

«Просим автомобилистов выбирать пути объезда», — добавили в дептрансе.