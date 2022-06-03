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    03 июня 2022, 10:20

    Пожару в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» присвоили максимальный ранг сложности

    Алла Морген, Дарья Новая, Ольга Назаркина

    Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве тушат по самому высокому уровню сложности. Возгоранию присвоили ранг № 5, заявил источник «360» в экстренных службах города.

    Источник «360» сообщил, что внутри здания на 7-м этаже может находиться человек, он попросил о помощи. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются. На месте развернут оперативный штаб.

    По предварительной информации площадь пожара составляет уже тысячу квадратных метров. На месте работают 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС.

    В департаменте транспорта сообщили, что движение транспорта на улице Горбунова перекрыто. На месте работают оперативные службы города.

    «Просим автомобилистов выбирать пути объезда», — добавили в дептрансе.