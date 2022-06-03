03 июня 2022, 10:20
Пожару в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» присвоили максимальный ранг сложности
Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве тушат по самому высокому уровню сложности. Возгоранию присвоили ранг № 5, заявил источник «360» в экстренных службах города.
Источник «360» сообщил, что внутри здания на 7-м этаже может находиться человек, он попросил о помощи. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются. На месте развернут оперативный штаб.
По предварительной информации площадь пожара составляет уже тысячу квадратных метров. На месте работают 180 человек и 41 единица техники, сообщили в МЧС.
В департаменте транспорта сообщили, что движение транспорта на улице Горбунова перекрыто. На месте работают оперативные службы города.
«Просим автомобилистов выбирать пути объезда», — добавили в дептрансе.