БЦ «Гранд Сетунь Плаза» загорелся в Москве. Онлайн

Крупный пожар вспыхнул в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова в Москве. Огонь распространился на площадь более 1000 квадратных метров. Возгоранию присвоили пятый ранг сложности. «360» рассказывает о ликвидации ЧП онлайн.

11.46 Очевидец пожара рассказал «360», что возгорание началось на первом этаже. Сначала обстановка была спокойной, но пламя быстро распространялось, и через несколько минут посыпались осколки, лопающиеся стекла и обшивка.

11:44 Глава МЧС России Александр Куренков вошел в здание бизнес-центра, чтобы проконтролировать работу спасателей.

11:38 Спасатели показали, что происходит внутри здания бизнес-центра.

11:20 Открытое горение локализовано.

11:19 Из здания БЦ 120 человек эвакуированы, 11 были спасены с помощью спецустройств. Идет проверка, в здании могут находиться заблокированные люди, сообщили в МЧС.

11:18 На месте ЧП работают 340 человек и около 100 единиц техники, задействована авиации. Площадь пожара составляет 1100 квадратных метров.

11:15 По предварительным данным в результате пожара пострадали два человека, сообщили в МЧС.

11:14 Оперштаб заявил об эвакуации 125 человек из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве, сообщило РИА «Новости». Одного пострадавшего направили в НИИ им. Склифосовского.

11:10 Из-за пожара перекрыты также съезды на улицу Горбунова с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка, сообщили в дептрансе.

11:08 На месте пожара работают три вертолёта, 2 из них — от МЧС РФ.

11:04 Прибытие вертолетов к зданию БЦ сняли на видео. Запись прислал подписчик «360».

10:57 Фасад БЦ «Гранд Сетунь Плаза» почти полностью сгорел.

10:55 На место пожара направлены вертолеты Ка-32, заявили в МЧС.

10:52 Одна из сотрудниц БЦ сообщила «360», что сначала сигнал тревоги никто не воспринял всерьез. По слова женщины, ее достаточно часто включали. Но сегодня по ее оценке, сигнал прозвучал, когда уже от «здания летели ошметки во все стороны».

10:51 Telegram-канал Mash сообщил, что в здании на шестом этаже может оставаться один из сотрудников. Его коллеги заявили, что последний раз видели мужчину в противогазе. Сейчас он не выходит на связь.

10:47 На месте работают 180 сотрудников МЧС. Развернут оперативный штаб.

10:41 По предварительной информации из горящего здания спасли более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб тушения пожара, заявили в МЧС.

10:40 Причиной пожара в БЦ мог стать поджог, сообщило РИА «Новости». По данным источника ТАСС, одна из версий — короткое замыкание.

10:36 Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза».

Источник фото: телеканал «360»

10:35 На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков.